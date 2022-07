Un’allerta meteo gialla è stata emessa per oggi 29 luglio su un ampio territorio italiano. Nel dettaglio, l’avviso meteo interessa tutte le pianure piemontesi, compreso anche il cuneese. Tutta la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, l’Alto Adige, ampi territori della Toscana, l’Umbria, e le Marche.

Come indicato nell’avviso diffuso ieri, si potrebbero verificare temporali anche di forte intensità con precipitazioni anche accompagnate da grandine.

L’avviso meteo è stato esteso anche per la giornata di domani sabato 30 luglio. E ciò su ampie aree della Lombardia centro-orientale, tutto il Veneto, ancora vaste aree della Toscana, l’Umbria, le Marche, il Molise costiero e per costiero, ampie aree del Molise, tutto il Lazio. Anche in questo caso si tratta di un avviso di livello criticità giallo.

Attualmente temporali si stanno formando in varie aree del Nord Italia. Scoppiano temporali anche sui rilievi e le pianure di Emilia-Romagna, nelle Marche. Nel corso delle prossime ore la situazione meteo tenderà rapidamente a peggiorare, con numerose aree temporalesche, e fenomeni anche di forte intensità.

Una particolare attenzione sarà posta in quelle aree della Lombardia interessate gli scorsi giorni da un’alluvione lampo, e ci riferiamo in particolare dalla Val Camonica.

Rammentiamo che l’allerta meteo è stata diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).