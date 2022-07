Con l’ausilio delle previsioni del modello matematico tedesco DWD vediamo l’evoluzione dell’ondata di caldo nei prossimi 4 giorni.

Noterete che, in una visione d’insieme europea, l’Italia sarà persistentemente investita dall’onda di calore assieme alla Spagna come anche il sud della Francia. Si veda il rapido aumento della temperatura rispetto a oggi nelle Isole Britanniche, esattamente nell’area di Londra, come anche il successivo calo. Per Londra come anche per Parigi, sarà un evento meteo straordinario, ma anche di breve durata nel suo eccesso.

In Italia saremmo interessati anche nei giorni successivi dall’ondata di caldo, con la possibilità di avere ulteriori picchi termici.

Temperature massime tra il 17 e il 23 luglio 2022 per le principali città europee

Belgrado 44°C

Budapest 42°C

Parigi, Milano 41°C

Bucharest, Zagabria, Londra, Bruxelles 40°C

Madrid, Vienna, Sofia, Atene 39°C

Roma, Amburgo 38°C

Amsterdam 37°C



Berlino 36°C

Praga, Istanbul, Zurigo 34°C

Oslo, Barcellona, Monaco di Baviera, Varsavia 33°C



Gibilterra, Lisbona 32°C

Dublino, Odessa, Stoccolma 30°C

San Pietroburgo, Kiev, Edimburgo 29°C

Mosca 28°C

Copenaghen 27°C

Minsk 26°C

Helsinki 25°C

Reykjavik 16°C