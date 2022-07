Nonostante i forti temporali in quel di martedì 26 ed un successivo stop del caldo al Nord Mercoledì 27, l’anticiclone africano non ha mai smesso di corteggiare il Bel Paese specialmente le regioni del Sud e buona parte del Centro dove sole e caldo intenso hanno continuato di ricoprire il ruolo di protagonisti.

Ed infatti nei prossimi giorni questa sua ostinata costanza nel rimanere attivo su gran parte dell’area mediterranea, verrà premiata. Tornerà dunque il grande caldo? Esatto!

Ma prima di tornare a parlare di caldo, nelle prossime 48 ore almeno, il clima non subirà particolari cambiamenti salvo un moderato rialzo al Nord . Continueremo dunque a godere di un contesto termico più vicino ai nostri standard sulle regioni settentrionali, mentre proseguirà senza sosta a fare più caldo sul resto del nostro Paese.

In quanto al meteo, dopo le note d’incertezza fino a Venerdì 29, ecco che già nel corso dell’ultimo weekend di Luglio il quadro generale tornerà ad assumere un comportamento statico ed assonnato con la tipica e totale pace atmosferica che caratterizza l’anticiclone africano. Sarà infatti lui ad aprire le porte al mese di Agosto, un mese destinato così ad iniziare sotto il segno del caldo e dell’afa in progressivo aumento che giorno dopo giorno trasformeranno molte delle nostre metropoli in un vero proprio forno.

Se tutto verrà ulteriormente confermato, la fase più calda la raggiungeremo intorno a metà settimana quando le temperature massime potranno nuovamente accarezzare l’idea di spingersi fino alla soglia dei 40°C. Questo su molte aree della Val Padana, nelle aree interne del Centro e della Sardegna.

Ma la canicola sarà realtà non solo nelle ore diurne, in quanto anche la notte il clima tornerà a farsi pesante riproponendoci le classiche notti tropicale dove afa e temperature troppo calde trasformeranno i nostri letti in veri sudari. Specialmente per chi non potrà fare uso di un “Santo” condizionatore.

Detto ciò, la domanda nasce spontanea: quanto durerà questa ennesima bolla di caldo africano?

Salvo improbabili cambiamenti in sede di elaborazione dati, la canicola sub-sahariana ci terrà compagnia almeno fino a tutto il weekend. Solo con l’inizio della seconda settimana di Agosto si intravede qualche cambiamento.

Ma torneremo sul discorso più avanti.