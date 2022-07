Le previsioni prospettate dal modello matematico americano, ovvero il NCEP con il modello matematico GFS, prospettano i seguenti aspetti meteo in Europa con focus per l’Italia:

Un flusso oceanico principale scorrerà dal centro nord delle Isole Britanniche verso la Scandinavia e la Russia occidentale, dove sono attese piogge intense anche superiori ai 100 millimetri in due settimane. Un secondo flusso oceanico, ma molto meno vigoroso passerà verso l’Europa centrale, quindi poi sino all’Ucraina. Una linea di confluenza tra due diversissime masse d’aria che sfruttando l’orografia alpina e prealpina, favorirà la genesi di sistemi nuvolosi convettivi. Sarà presente un’area di clima secco in tutto il Mediterraneo, con marginali eventi di instabilità atmosferica sulla Penisola Iberica orientale, il resto del Nord Italia, l’Appennino e parzialmente l’Adriatico. Caldo anomalo sarà presente su tutto il Mediterraneo fin quasi l’Europa centrale. Ciò darà energia ai sistemi nuvolosi.

In questo conteso viene confermata dal modello matematico GFS e anche da quello del Centro Meteo Europeo (ECMWF), la piovosità che vediamo nella seguente mappa.

Pertanto, conferme giungono del ritorno della pioggia, come è normale che succeda, dalle aree alpine e prealpine, in estensione verso sud. E rileviamo che ciò dovrebbe succedere soprattutto con Agosto, ma con i primi fenomeni nella prossima settimana.

L’Italia ed il Mediterraneo, come abbiamo evidenziato, saranno interessati dall’anticiclone nord africano e da temperature sensibilmente superiori alla media. La discesa di aria oceanica, anche se in forma marginale, attiverà un processo di instabilità atmosferica nelle regioni settentrionali italiane, dove più che altrove in Italia, saranno probabili eventi temporaleschi.

Avremo piogge e caldo, ma non la risoluzione della gravissima siccità che ormai assume rilevanza storica nel Nord Italia, però le piogge che cadranno nelle Alpi e Prealpi, diminuiranno l’arsura che si è estesa anche a queste aree, e gradualmente l’acqua delle piogge andrà a rifornire i vari corsi d’acqua che poi raggiungeranno la Valle Padana.

Ma per ottenere benefici tangibili sarà necessario attendere piogge severe, costanti, e una loro estensione anche alle pianure, seppur associate a fenomeni irregolari come i temporali.

Inizierà, però uno sblocco di una condizione meteo che ha dell’eccezionalità. Che su questa linea di tendenza nessuno si preoccupi per le piogge che cadranno, non rovineranno le vacanze d’agosto.