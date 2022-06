A pensarci bene, l’Estate non è ufficialmente ancora iniziata dal punto di vista astronomico (il solstizio sarà martedì 21 Giugno), ma siamo dinanzi ad un’anomalia meteo climatica molto forte. Non se ne può più del caldo che quasi non ha concesso respiro nelle ultime settimane.

Come se non bastasse, giugno proseguirà caldissimo anche nella terza decade. Nella settimana che sta per iniziare le temperature saliranno su livelli decisamente alti, configurando il mese di giugno fra i più caldi di sempre. Addirittura non siamo troppo distanti dal Giugno 2003 dei record.

Come proseguirà l’Estate? Se dovessimo far affidamento alla statistica e agli eventi del passato, due linee di pensiero si scontrano fra loro. La prima linea è quella di un’Estate che, partita troppo presto, potrebbe decadere in anticipo, già tra fine luglio e inizio agosto con le prime burrasche ed incursioni atlantiche.

Avremo davvero una rottura d’Estate in anticipo? Chissà! L’altra scuola di pensiero, nell’ottica di stagioni estive, sempre più calde, ci indica che difficilmente luglio e agosto deludono le attese rispetto a giugno. Non fa solo più caldo, ma in genere le Estati si allungano sempre di più.

Sono sempre più rare le casistiche di un Agosto rovinato dal meteo, come era successo di recente nel 2018 e ancora più indietro nel 2002. C’è anche da dire che mai negli ultimi anni avevamo un avvio d’Estate così fiammante da Maggio, anzi negli ultimi anni spesso il grande caldo non ha anticipato i tempi.

Le proiezioni ultime del Centro Meteo Europeo

Per capire come potrebbe andare a Luglio, non resta che affidarci alle proiezioni scientifiche cosiddette stagionali. Ebbene, la linea di tendenza espressa dal Centro Meteo Europeo, nel suo ultimo aggiornamento, propende per un luglio caldo in Italia così come su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale.

Presumibilmente, anche il mese di luglio vedrà frequenti sortite dell’anticiclone nord-africano, che potrebbe spostare il suo asse un po’ più ad est rispetto a quanto visto a Giugno. L’Italia sarà probabilmente investita in pieno dalle folate calde in risalita dal deserto del Sahara.

Non mancheranno eventuali brevi break, caratterizzati da repentini passaggi d’aria fresca e violenti temporali. Tuttavia, dovrebbero prevalere di gran lunga le fasi calde o molto calde, in uno scenario non così dissimile da quello che stiamo finora osservando in questa primissima parte d’Estate.

Le temperature medie mensili di Luglio potrebbero risultare da uno a tre gradi sopra media, non certo un’anomalia di poco conto venendo da un mese di Giugno così caldo. Quello che più sorprende è che l’anomalia climatica potrebbe riguardare un’ampia porzione d’Europa, stavolta fino alla Russia.

Se quest’andamento fosse confermato dai fatti, ci accingiamo a vivere un’Estate che potrebbe risultare tra le più calde di sempre. Non è una novità, ma è da rimarcare che quest’anno il grande caldo sta per ora somigliando a quello che si era visto tra maggio e giugno del 2003.