Una nuova ondata di calore inizierà domenica 26 giugno. Dalla Sardegna si propagherà verso est nordest, avvolgendo tutta l’Italia. Infatti, ovunque si avrà un sensibile aumento della temperatura, in alcune località la colonnina di mercurio salirà anche oltre i 40 °C.

Stavolta, si rischiano delle temperature di record storico di caldo per giugno in alcune località, comprese anche delle città dell’Italia centrale. Ma in alcune aree tra la Sicilia e la Sardegna si potrebbero toccare i 44 °C. Mentre abbiamo visto che anche nel Sud dell’Italia la temperatura potrebbe andare oltre i 42 °C in alcune aree.

Mentre è significativo vedere temperature di anche 40 °C circa nell’Italia centrale. Rischiano parecchio Firenze, Prato, Terni, Arezzo, Pistoia, Roma, Lucca, Perugia. Notevole anche la temperatura prevista come massima estrema a L’Aquila con almeno 37 °C.

Al Nord Italia, la regione più calda dovrebbe essere l’Emilia-Romagna con valori che potrebbero superare anche ampiamente i 35 °C. Le temperature stimate nella previsione meteo potrebbero essere superate localmente anche ampiamente, ciò per condizioni locali che sono difficilmente prevedibili con l’ausilio dei calcolatori.

Temperature massime fino al 29 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Foggia 42°C

Benevento, Cosenza 41°C

Firenze, Prato, Terni 40°C

Caserta, Arezzo, Pistoia, Avellino 39°C

Messina, Oristano, Frosinone, Matera, Carbonia, Lucca, Roma, Caltanissetta, Ragusa, Rieti, Catanzaro, Reggio di Calabria 38°C

L’Aquila, Catania, Lecce, Iglesias, Salerno, Campobasso, Isernia, Pisa, Sassari, Palermo, Ascoli Piceno, Perugia 37°C

Andria, Sanluri, Viterbo, Trapani, Gorizia, Napoli, Nuoro, Urbino, Bologna, Modena, Siena, Reggio nell’Emilia, Vibo Valentia, Brindisi 36°C

Latina, Potenza, Siracusa, Udine, Parma, Mantova, Verona, Carrara, Enna, Pordenone, Tempio Pausania, Trieste, Crotone, Villacidro, Chieti, Cremona, Ferrara, Piacenza, Taranto 35°C

Vicenza, Bolzano, Brescia, Grosseto, La Spezia, Lodi, Massa, Trento, Alessandria, Pavia, Lanusei, Agrigento, Bari, Teramo, Treviso, Forlì, Rovigo, Cagliari 34°C

Barletta, Cesena, Milano, Olbia, Genova, Macerata, Padova, Asti, Monza, Livorno 33°C

Lecco, Savona, Imperia, Vercelli, Como, Novara, Fermo, Bergamo, Ravenna, Pescara, Belluno 32°C

Tortolì, Trani, Verbania, Pesaro, Rimini, Ancona, Sondrio, Torino 31°C

Venezia, Varese 30°C

Biella, Cuneo 28°C

Aosta 26°C