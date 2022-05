METEO SINO AL 10 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Due circolazioni depressionarie, la prima nord-europea e la seconda nord-africana, si apprestano a movimentare ulteriormente il meteo sull’Italia, con una generale recrudescenza dell’instabilità già presente. Un impulso perturbato farà rotta giovedì dalla Sardegna verso le regioni centrali e sarà collegato al minimo di pressione tra le coste algerine e tunisine.

Quest’area ciclonica, una volta a ridosso della nostra Penisola, sarà agganciata dalla discesa di correnti fresche ed instabili dal Nord Europa. Avremo quindi una fusione delle due diverse circolazioni. I flussi d’aria fresca contrasteranno con l’aria più calda afro mediterranea, alimentando la depressione, che si posizionerà sull’Italia Meridionale negli ultimi giorni della settimana.

L’instabilità si intensificherà ed anzi interverranno corpi nuvolosi più compatti potenzialmente forieri di fenomeni localmente intensi, con temperature che subiranno una moderata flessione. La circolazione perturbata indugerà per l’intero fine settimana, con uno scenario compromesso in molte regioni. I temporali saranno protagonisti assoluti della scena.

Se la tendenza sarà confermata, avremo quindi il susseguirsi di piogge e temporali anche forti in particolare al Centro-Sud, mentre sul Nord i fenomeni diverranno gradualmente meno diffusi. Un miglioramento più evidente si farà strada nei primi giorni della settimana, anche se con temporali diurni che continueranno a dominare specie su aree interne e montuose. In seguito appare probabile l’espansione dell’anticiclone a traghettare aria molto più calda.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 5 Maggio: maggiore instabilità al Nord fin dal mattino, con rovesci e temporali in estensione dalle Alpi alle pianure e fin sulla Liguria. Possibili grandinate. Maltempo al mattino in Sardegna, per l’impulso perturbato afro mediterraneo che si estenderà sul Centro Italia, con precipitazioni più diffuse in intensificazione serale. Asciutto al Sud, ma con stratificazioni in aumento. Possibili piovaschi serali in Campania.

Venerdì 6 Maggio: tempo compromesso al Centro-Nord, con precipitazioni più intense tra Emilia Romagna, Sardegna e Centro Italia, in parte presenti fin dal mattino. Rovesci e temporali diurni colpiranno anche le aree interne del Sud e l’ovest della Sicilia.

Sabato 7 Maggio: variabilità al Centro-Sud, con piogge e rovesci temporaleschi lungo la dorsale appenninica, in estensione alle coste tirreniche. Forti temporali nel pomeriggio anche su aree interne di Sardegna e Sicilia, rischio grandine. Al Nord più sole, a parte rovesci a ridosso delle Alpi.

Ulteriori tendenze meteo: molta instabilità caratterizzerà la giornata di domenica, con rovesci e temporali a macchia di leopardo associati a grandinate. Il grosso delle precipitazioni andrà ad interessare il Centro-Sud, dove l’instabilità persisterà anche in avvio di settimana. Sul resto d’Italia sole e caldo in aumento, per l’arrivo dell’anticiclone subtropicale.