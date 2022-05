Non c’è pace per l’Italia, che vive una fase di meteo instabile destinata a rincarare ulteriormente la dose nei prossimi giorni. L’anticiclone è defilato e non appare assolutamente in grado di rimontare sul Mediterraneo e rintuzzare gli assalti perturbati ormai imminenti.

Va seguita con estrema attenzione l’area di bassa pressione in approfondimento tra Penisola Iberica, Mediterraneo Occidentale e Nord Africa. Questo vortice ciclonico muoverà i propri passi verso levante, rimanendo con perno a ridosso delle coste nord-africane.

Nel frattempo l’alta pressione relegata in Atlantico favorirà la discesa di un flusso settentrionale, che piloterà un nucleo d’aria fresca diretto sul Nord Italia nella giornata di giovedì. Ciò complicherà ulteriormente lo scenario, accentuando i contrasti termici tra le due distinte circolazioni.

Da una parte ci sarà infatti il flusso d’aria più tiepida ed umida, innescata dal vortice afro mediterraneo, e dall’altra l’ingresso d’aria ben più fresca dalla Francia in seno ad un vortice in quota. Il tempo è quindi destinato a peggiorare, localmente in modo severo, per le due azioni entrambe instabili.

Italia bersaglio di temporali con grandine

Negli ultimi giorni della settimana le due distinte circolazioni cicloniche si fonderanno in una sola che metterà radici sull’Italia, prolungando la fase instabile. I fenomeni temporaleschi rimarranno sempre irregolari, ma si presenteranno più diffusi lungo la Penisola.

Il mix di contrasti termici terrà in vita la depressione per più giorni. Man mano il grosso dell’instabilità si trasferirà al Centro-Sud. Le temperature caleranno nei valori diurni in virtù delle nubi e delle precipitazioni, pur rimanendo su valori prossimi alle medie.

Non prevede nulla di buono probabilmente fino al prossimo weekend prima al Centro-Nord e poi al Sud. Tali precipitazioni saranno di certo preziose, non solo per la grave siccità che imperversa sul Nord Italia, ma anche in vista del fisiologico periodo di assenza di precipitazioni del periodo estivo.

La fase instabile avrà strascichi anche nei primi giorni della prossima settimana, sebbene si andrà verso un lento miglioramento dovuto all’espansione da ovest dell’alta pressione. Le temperature risaliranno progressivamente, fino ad arrivare ad una possibile ondata di caldo estivo.