Esplode l’Estate sull’Italia, quella davvero rovente, e lo fa con grande anticipo rispetto al meteo tipico del periodo. Le temperature stanno salendo su valori anche di 5-6 gradi al di sopra delle medie stagionali ed il caldo rincarerà ulteriormente la dose nei prossimi giorni.

L’ondata di caldo, sempre più forte, abbraccerà tutta Italia, con massimi effetti sulla Val Padana centro-occidentale e zone interne delle regioni centrali tirreniche. I valori si spingeranno localmente verso picchi prossimi ai 34-35 gradi.

Questa calura va a braccetto con qualche acquazzone o temporale di calore, più presente nelle aree a ridosso dei rilievi. L’innesco del temporale è facilitato proprio dal surriscaldamento dei bassi strati che contrasta con spifferi d’aria fresca in quota.

L’Italia si trova lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico africano, il cui cuspide risalirà sui paesi dell’Europa Occidentale. Il caldo dovrebbe fare registrare una lieve attenuazione a cavallo fra mercoledì e giovedì, quando irromperanno correnti leggermente più miti nord/orientali.

Sarà una tregua del tutto temporanea, dove vedremo peraltro un incremento dell’attività instabile termoconvettiva soprattutto al Nord, con coinvolgimento a tratti di zone pianeggianti. Le temperature resteranno comunque al di sopra della media, non sarà un vero refrigerio.

Fiammata africana più intensa nell’ultima parte di settimana

Il caldo tornerà ad infiammare l’atmosfera già da venerdì e per tutto il weekend, con temperature che si impenneranno raggiungeranno valori più elevati di quelli della prima parte di settimana. Ci attendiamo punte localmente sopra i 35 gradi, stavolta anche al Centro-Sud.

In Europa Occidentale il caldo sarà ancora più estremo, in quanto qui risalirà direttamente la lingua di fuoco di provenienza sahariana. Probabilmente sulla Spagna meridionale potrebbero misurarsi i primi 40 gradi dell’anno prima dell’inizio dell’Estate. Ma non sarà record probabilmente.

Bisognerà attendere almeno l’inizio della nuova settimana per un vero refrigerio sull’Italia, a seguito della discesa di una saccatura fredda alimentata da correnti in discesa dalle aree nordiche. Dopo tutto questo caldo, il refrigerio potrebbe creare le condizioni per lo scatenarsi di temporali esplosivi.