Maggio ci ha condotto verso un anticipo di meteo d’Estate, ma non è finita qui. Ora si va a passi spediti verso un’ondata di calore ancora più forte e anomala, di cui sperimenteremo gli effetti già in questa prima parte di settimana.

L’anticiclone, supportato da correnti sempre più calde di provenienza nord-africana, espanderà il proprio raggio d’azione abbracciando non solo l’Italia, ma anche l’Europa Centro-Occidentale. Il potente promontorio subtropicale si eleverà molto a nord, fino alle aree meridionali scandinave.

La calura diventerà estrema, su livelli eccezionali, tra Penisola Iberica e Francia, dove addirittura la colonnina di mercurio salirà fino a picchi di 12-15 gradi sopra media. Il grande caldo ingloberà poi gran parte del Centro Europa, l’Inghilterra e naturalmente anche l’Italia.

Le temperature più elevate, sul nostro Paese, si registreranno in Val Padana, Sardegna e regioni centrali tirreniche, con picchi localmente prossimi ai 35 gradi. Il clima sarà invece meno rovente tra versanti orientali e Sud Italia, zone peraltro lambite da qualche sbuffo d’aria fresca settentrionale.

Attenzione ai temporali di calore, più presenti a metà settimana

Va rilevato come rimarrà sempre in agguato l’instabilità pomeridiana in prossimità di alcune aree montuose ed appenniniche. Il clima sempre più caldo nei bassi strati sarà un fattore predisponente per una maggiore facilità all’innesco del temporale, nonostante la solida presenza dell’anticiclone.

Una temporanea accentuazione dell’instabilità potrebbe avvenire mercoledì, a causa di una lieve ingerenza più evidente di correnti fresche in quota al seguito della coda di un fronte diretto sui Balcani. Questi temporali potrebbero interessare anche alcune aree di pianura del Nord e l’interno del Centro-Sud.

Il modesto flusso nord-orientale contribuirà a ridimensionare leggermente il caldo a cavallo fra mercoledì e giovedì. Nella seconda parte di settimana ci sarà una nuova rimonta del flusso caldo subtropicale, ad interessare in modo ancor più diretto l’Italia.

Se quest’evoluzione sarà confermata, il grande caldo potrebbe raggiungere il clou in prossimità del weekend, con temperature da canicola anche al Centro-Sud. Novità sembrano essere confermata, con l’anticiclone africano che inizierà a flettere a partire dal Nord.

Nei primi giorni della prossima settimana sembra che l’anticiclone africano possa ulteriormente ritirarsi a sud, con la bolla d’aria rovente. L’Italia potrebbe essere colpita dall’affondo di una saccatura fredda e instabile, a suon di temporali e con temperature in picchiata.