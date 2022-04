Aprile si sta rivelando un mese estremamente dinamico. Piove, nevica, fa freddo e ora abbiamo alle porte un’ondata di caldo anomalo. Nulla di clamoroso, nulla a che vedere con le rimonte anticicloniche africane durature.

Tuttavia, lo sappiamo, le anomalie non aiutano. Non fanno bene e rischiano di proporci, nelle prossime settimane, ulteriori anomalie. Vale anche per il freddo: dovesse far troppo freddo si rischierebbe di dover affrontare periodi di caldo fuori da ogni logica.

Ed è proprio quel che preoccupa in vista di maggio. Non è un caso, infatti, che i modelli stagionali stiano cominciando a proporci scenari votati al dominio anticiclonico africano. Sì, avete letto bene: dominio anticiclonico africano.

Attenzione però, perché per quanto riguarda le precipitazioni ci segnalano la possibilità che possa piovere più del dovuto. Quindi caldo, quindi surplus precipitativo. Nulla di strano, nel senso che le due cose potrebbero andare tranquillamente a braccetto.

La nostra sensazione è che tali proiezioni possa rivelarsi veritiere, ma considerando quanto sta accadendo al Vortice Polare ci sarebbe anche un altro scenario: il freddo. Secondo noi non è finito, certo non dobbiamo immaginarci nevicate a bassa quota nel mese di maggio, ma potrebbero comunque verificarsi ondate capaci di far precipitare le temperature.

Per farla breve: maggio potrebbe proseguire sulla falsa riga di aprile e a quel punto potrebbero scatenarsi fenomeni atmosferici particolarmente violenti. Fino ad oggi abbiamo avuto pochissimi temporali e pochissime grandinate, ma la stagione è ormai iniziata e potrebbe irrompere all’improvviso.