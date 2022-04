La linea di tendenza meteo prospettata dai modelli matematici è ottimistica nell’individuare la possibilità del ritorno di ottime precipitazioni soprattutto nelle regioni del Nord Italia e quelle interne della Penisola.

La notizia è più che ottima, c’è solo da augurarsi che ancora una volta non venga rimandata a più avanti nel tempo, smentendo quindi questa traccia di ottimismo che ci farebbe finalmente mettere un cenno di stop al lunghissimo periodo di siccità che sta vivendo soprattutto la parte settentrionale d’Italia, e ancor più il Nord-Ovest.

A causa delle scarse precipitazioni i grandi fiumi sono in magra estrema come non si vedeva da decenni, l’acqua inizia veramente a scarseggiare. Inoltre, le campagne sono inaridite dalle temperature che in alcuni periodi superano i valori medi stagionali e continuano ad essere accompagnate anche da tasso di umidità molto basso che favorisce l’evaporazione di quella poca acqua che è rimasta.

E di pioggia ne dovrebbe cadere tanta, ma non in tempi stretti, perché altrimenti non alimenterebbe le falde acquifere: una riserva d’acqua che permane anche nei periodi di siccità e di carenza di precipitazioni, e che alimenta di acqua potabile soprattutto nel Nord Italia gran parte di centri urbani.

Tuttavia, anche se si parla di deficit pluviometrico e di siccità per il Nord Italia, la situazione non è di certo paragonabile a quella che troviamo spesso nelle regioni mediterranee, dove le falde acquifere si trovano a mediamente a decine e decine sotto livello del suolo, mentre in Valpadana la falda acquifera e prossima alla superficie.

Ma la pioggia è quella che bagna la parte superficiale del terreno, alimenta le culture e le fa vivere. L’agricoltura con piogge costanti diventerà rigogliosamente ricca, specie se dovesse smettere anche di far freddo fuori stagione.

La mappa che segue, indica le piogge complessive per un periodo di 10 giorni del Centro Meteo Europeo. Si evince che le precipitazioni più rilevanti, osservando il successivo pannello di GFS, si realizzeranno successivamente, riducendo l’affidabilità previsionale.

Il Centro Meteo Americano, con GFS è molto ottimistico. Forse eccessivamente? Non è dato saperlo. Non ci resta che attendere, però i due centri di calcolo, prospettano il ritorno delle piogge, questo sembrerebbe, anche se ECMWF ci lascia abbastanza sgomenti.

Osservando più nel dettaglio quello che dovrebbe succedere, non vediamo una tendenza molto propensa ad essere vicine alla normalità, in quanto le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto nelle zone interne, e probabilmente saranno associate anche temporali. Ciò è abbastanza normale comunque in questa stagione, però c’è il rischio che i fenomeni possano essere intensi e localizzati, anche se poi ripetuti nel tempo come spesso avviene in questo periodo dell’anno e d’estate. Però, come abbiamo scritto precedentemente, per stoppare la siccità dovrebbe piovere in modo uniforme.

Pioverà discretamente in Sardegna, così anche su tutto il Centro Italia, meno al Sud, salvo sorprese come anche in Sicilia. Da queste parti già si intravede un cenno verso la siccità della stagione calda, che sta risalendo da sud. E con essa anche le prime feroci ondate di caldo, che seppur fulmine, tenderanno a raggiungere soprattutto la Sicilia e la Calabria in questa prima fase di previsione meteo di due settimane.