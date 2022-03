Il freddo è alle spalle con meteo che va assumendo caratteristiche decisamente primaverili su gran parte d’Italia. L’alta pressione è in grande spolvero su quasi tutta Europa, con massimi di pressione che tendono ad inglobare anche il bacino centrale del Mediterraneo.

L’estesa struttura anticiclonica comincia ad essere insidiata da un vortice ciclonico che si è scavato tra la Penisola Iberica ed il Marocco. Questa depressione è attesa muoversi lentamente verso levante lungo le basse latitudini mediterranee.

Il campo di alta pressione avrà modo di ostacolare l’evoluzione verso levante del vortice ciclonico, il quale tuttavia sposterà il proprio fulcro nel weekend a ridosso delle Baleari. Il raggio d’azione della spirale perturbata tenderà a lambire l’Italia, interessando più da vicino le due Isole Maggiori.

Le conseguenze legate all’avanzata del vortice non sono ancora definite, in quanto non è ancora ben chiaro quanto riuscirà a sfondare verso l’Italia. Tutto dipenderà dall’esito di un braccio di ferro estenuante con l’anticiclone.

Effetti del vortice nel weekend

Quel che sembra appurato è che la depressione giungerà indebolita e tenderà a colmarsi prima di poter portare significative conseguenze sull’Italia. L’ipotesi al momento più probabile è quella di un coinvolgimento delle Isole Maggiori e del Sud, con piogge e rovesci temporaleschi soprattutto domenica.

Il resto d’Italia non risentirà granché di questo peggioramento, trovandosi troppo ai margini rispetto al vortice. Solo le regioni centrali potrebbero essere lambite dalla depressione, con rischio di qualche isolato acquazzone a cavallo tra domenica e lunedì.

Il transito di questa depressione di matrice afro mediterranea avrà modo di intaccare in parte l’anticiclone, rendendolo così più vulnerabile rispetto ad un concomitante affondo perturbato a carattere freddo che si avvicinerà dal Nord Europa.

La prossima settimana sembra promettere scenari decisamente più movimentati, in quanto l’alta pressione verrà smantellata da tutta Europa. Avremo modo di tornare con maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti, in quanto ci sono notevoli possibilità di un ritorno di maltempo più organizzato.