Come previsto il vortice freddo artico ha innescato dizioni meteo pesantemente invernale. Le temperature, decisamente superiore alle medie stagionali nei giorni scorsi, stanno crollando in men che non si dica. La quota neve conseguentemente sta diminuendo molto rapidamente, infatti tra Marche e Abruzzo sono in atto forti nevicate già dalle quote collinari.

La causa del peggioramento, lo ripetiamo, è il passaggio di un vortice freddo proveniente dal Nord Europa, l’ingresso dell’aria fredda sul Mediterraneo sta provocando l’approfondimento di un vortice di bassa pressione sul Tirreno centro settentrionale, destinato successivamente scivolare verso sud.

Le prossime ore saranno caratterizzate da acuto maltempo tra Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania. Ci aspettiamo piogge a carattere di rovescio lungo le coste e persino la possibilità di qualche temporale, mentre come detto sui rilievi e nelle zone interne nevicherà abbondantemente. Attenzione perché localmente la quota neve potrebbe risultare più bassa, significa che in concomitanza dei fenomeni più intensi potremo assistere a fioccate fin quasi verso le aree pianeggianti delle regioni adriatiche.

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si estenderanno in direzione della Basilicata, in Calabria e nel Nord della Sicilia, anche in questo caso ci aspettiamo delle nevicate importanti sui rilievi a partire dai 600 700 m di quota.

Da segnalare la possibilità di qualche fioccate sull’Appennino romagnolo, mentre sulla Sardegna orientale potrebbe transitare qualche scroscio di pioggia. Condizioni meteo nettamente migliori sul Nord Italia, in Toscana, laddove le schiarite saranno prevalenti.

Concludiamo dicendovi che le temperature continueranno a calare e nel corso della giornata ci sarà un rinforzo dal vento dai quadranti settentrionali. Pertanto si prospetta una domenica all’insegna delle condizioni climatiche pienamente invernali.