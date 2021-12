METEO SINO AL 16 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Un ennesimo fronte colpisce l’Italia senza nemmeno il tempo di una tregua, con meteo quindi improntato ancora al maltempo. La nuova perturbazione è legata anch’essa all’ampia saccatura con perno sulle Isole Britanniche, alimentata da un flusso di correnti fredde d’estrazione polare dirette sul Mediterraneo.

Una profonda circolazione ciclonica si sta scavando sui mari attorno all’Italia ed esalterà ulteriormente gli effetti della perturbazione, che sarà più attiva al Centro-Sud con precipitazioni localmente temporalesche e venti di burrasca. L’area ciclonica ci accompagnerà per il weekend, allontanandosi domenica verso est e lasciando alla rimonta di un campo di alta pressione.

VORTICE INVERNALE SULL’ITALIA, CON PIOGGIA E NEVICATE

L’area depressionaria sarà in piena azione lungo lo Stivale nella prima parte del weekend. Il vortice sarà ben alimentato dall’ulteriore discesa di masse d’aria fredda dal Nord Europa, con le precipitazioni che avranno assumere carattere nevoso fino a quote localmente collinari lungo l’Appennino Centrale.

La giornata di sabato sarà invernale per tutta Italia, con precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali e venti burrascosi. Il maltempo interesserà più direttamente le regioni adriatiche e quelle del Sud. La neve cadrà a partire dai 700/900 metri sui rilievi dell’Appennino Meridionale ed in Sicilia. Avremo invece ampie schiarite al Nord e sulla Toscana.

METEO IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO

L’instabilità domenica agirà ancora sulle regioni più meridionali dove si attendono ulteriori rovesci, più intensi lungo la fascia del basso versante tirrenico, e nevicate in collina. Qualche residuo fenomeno interesserà anche il medio versante adriatico, con ultime nevicate sui rilievi dell’entroterra dai 400-500 metri.

Il miglioramento atteso sul resto d’Italia sarà determinato dall’arrivo da ovest dell’anticiclone, che scalzerà il vortice e porterà ad una svolta dopo tanto maltempo. La rimonta dell’alta pressione entrerà nel vivo ad inizio settimana, quando residue condizioni d’instabilità si attarderanno all’estremo Sud, coinvolto ancora da un ceto flusso d’aria fredda in arrivo dai Balcani.

ANTICICLONE IN RINFORZO, METEO PIU’ STABILE A METÀ MESE

Il campo di alta pressione conquisterà in avvio di settimana non solo l’Italia, ma anche diverse nazioni dell’Europa Centro-Occidentale, sbarrando la strada a nuove perturbazioni. La stabilità atmosferica generata dall’anticiclone porterà meteo soleggiato ed anche un certo rialzo termico, più rilevante in collina e montagna.

Gli effetti dell’alta pressione si avvertiranno soprattutto al Centro-Nord, con gelate notturne diffuse sulla Val Padana dove si presenteranno fitti banchi di nebbia. Qualche lieve insidia permarrà al Sud, per ulteriori spifferi d’aria fredda da nord/est. L’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo dovrebbe consolidarsi ulteriormente sin verso metà settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

I massimi anticiclonici tenderanno a posizionarsi sulle nazioni centrali europee, per poi spostarsi tra Regno Unito e Baltico senza più proteggere in modo efficace l’Italia. Nuove correnti fredde scenderanno sull’Est Europa in successiva espansione sull’Italia, con moto retrogrado, sul finire della prossima settimana. L’inverno potrebbe quindi ripartire a pieno regime dopo metà mese.