Seguendo i nostri articoli avrete imparato che quando l’argomento meteo climatico si spinge oltre i 2-3 giorni non è più una previsione bensì una proiezione a medio o lungo raggio.

Premessa d’obbligo, perché visto e considerato che stiamo dando ampio risalto all’impianto evolutivo dell’ultima decade di novembre è giusto evidenziare l’importanza della prudenza. Potrebbe accadere tutto e il contrario di tutto. Potremmo dirvi che arriverà l’Inverno, quello vero, quello freddo, quello nevoso, poi magari ci si potrebbe ritrovare con l’Alta Pressione sulle nostre teste.

Ipotesi, quest’ultima, non così peregrina. Considerate che l’Alta delle Azzorre si porterà sull’Europa occidentale, quindi non distante dalle nostre regioni. Alcuni centri di calcolo sostengono che da lì punterà verso nord, innescando evidentemente una discesa d’aria fredda dal Circolo Polare Artico. Più spingerà a nord, più forte sarà l’eventuale irruzione.

Potrebbe succedere, invece, che la struttura anticiclonica vada a collocarsi più a est. Se così fosse, facile intuirlo, potrebbe inglobare le nostre regioni. Sole e clima gradevole, altro che Inverno. Eppure, come potrete intuire voi stessi, il passo tra un’evoluzione e l’altra è cortissimo. Basterà davvero un non nulla per far pendere l’ago della bilancia dall’una o dall’altra parte.

Diciamo che sono più le emissioni modellistiche che puntano in direzione dell’Inverno che quelle che puntano in direzione dell’Alta Pressione. Poi, ovvio, dobbiamo ricordarci che si tratta di complessissimi equilibri termo-dinamici e in quanto equilibri potrebbero spezzarsi da un momento all’altro.

Continuiamo a credere che l’Inverno stia preparando qualcosa di grosso, qualcosa di pesante, qualcosa di cui parlare a lungo. Preparazione che potrebbe condurci al primo, vero evento invernale nell’ultima decade di novembre. Noi ci stiamo preparando, rispolverando abiti pesanti, voi continuate a seguirci perché tra non molto saprete quale sarà il tempo di fine mese.

Abbiamo parlato di evento perché l’entità del freddo potrebbe essere rilevante, ma in realtà non sarebbe un vero e proprio evento perché il mese di novembre è sempre stato capace, statisticamente, di dar luogo alle prime nevicate a bassissima quota. Potrebbe trattarsi di un ritorno alla normalità di un tempo, benché consapevoli che la realtà di un tempo forse non tornerà più.