POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Condizioni meteo climatiche che sino a questo momento stanno proseguendo nella direzione che avevamo paventato. Diciamo che l’Autunno, sinora, ha rispettato la tabella di marcia: fresco, a tratti freddo, un po’ di caldo, temporali, nubifragi, grandinate, cicloni.

Finora sono mancate le vere perturbazioni atlantiche, questo sì, ma ormai sono anni che non vediamo i fronti perturbati affacciarsi con convinzione sul Mediterraneo. Osservando le proiezioni dei vari centri di calcolo dobbiamo dirvi che sono state ampiamente confermate le novità evidenziate i giorni scorsi, ovvero novità orientate al maltempo dovuto a incursioni di aria fredda dal Circolo Polare Artico.

Un vero e proprio assaggio d’Inverno, che se confermato potrebbe spalancare le porte all’arrivo delle prime interessanti nevicate tanto in montagna quanto localmente a quote collinari.

IL METEO A BREVE TERMINE

In tema di vortici cicloni dobbiamo prestare attenzione a quanto sta accadendo in queste ore perché stiamo assistendo allo spostamento del ciclone a ridosso della Sardegna e contestualmente all’avvicinamento di un vortice freddo dal nord Atlantico. Due strutture che stanno dando luogo a maltempo in alcune zone dell’Isola e sul Nordovest, ma che poi andranno a fondersi per ricalcare il brutto tempo per tutta la prima parte della prossima settimana.

Le precipitazioni risaliranno verso nord, coinvolgendo probabilmente le tirreniche e alcuni settori del Nordovest. Ci aspettiamo maltempo anche in Sardegna. Attenzione, poi, anche alla Sicilia, al Sud – in particolare ai settori ionici – e alle regioni del medio basso versante Adriatico. Su queste zone si dovrebbero manifestare gli effetti di un altro vortice ciclonico, nuovamente proveniente dal Mar Libico e in transito sul Mar Ionio.

Insomma, anche la prossima settimana rischiamo di dover parlare di nubifragi o comunque di precipitazioni troppo intense.

SCENARI INVERNALI

Riprendendo quanto scritto in apertura, le emissioni giornaliere continuano a mostrarci profonde variazioni dello scenario barico continentale, addirittura molti modelli matematici continuano a supportare la tesi dell’irruzione artica, quindi attenzione perché gli assalti ciclonici potrebbero bussare ripetutamente sul Mediterraneo.

Si tratterebbe, ma ormai sono diversi giorni che se ne parla, di un vero e proprio stravolgimento nell’andamento della stagione autunnale che si orienterebbe in direzione di precoci ondate di freddo e di un inevitabile avvio anticipato della stagione invernale.

IN CONCLUSIONE

L’Autunno mostrerà ancora una volta i muscoli, un Autunno che da qui a fine novembre potrebbe riservarci un bel po’ di maltempo, anche freddo e le prime importanti nevicate a quote interessanti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.