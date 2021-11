METEO SINO AL 20 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il nucleo d’aria fredda arrivato dal Nord Europa sta dando vigore ad un nuovo vortice mediterraneo. Ne deriva un generale peggioramento meteo che in questa fase coinvolge anche il Nord Italia. La vecchia circolazione depressionaria è stata riassorbita nella nuova, con l’Italia direttamente esposta a correnti instabili che causano maltempo.

Le condizioni meteo sono destinate a mantenersi compromesse su molte regioni anche durante la nuova settimana, almeno fino a giovedì. A seguire c’è la possibilità dell’intrusione di una discesa d’aria fredda che punterà i Balcani. Non è da escludere che l’Italia possa essere marginalmente coinvolta, con un generale abbassamento termico.

AVVIO SETTIMANA PERTURBATO SU PARTE D’ITALIA

Le regioni più esposte al maltempo, ad inizio settimana, saranno quelle del Nord-Ovest, la Sardegna, ma anche i settori dell’estremo Sud Peninsulare tra Calabria ionica, Basilicata e Puglia. Non mancheranno fenomeni localmente intensi e abbondanti, specie sull’ovest del Piemonte, dove la neve cadrà fino attorno ai 1300-1500 metri sui rilievi.

Nel corso di lunedì le piogge risaliranno anche verso il medio versante adriatico, mentre martedì il maltempo si concentrerà ancora tra il Sud, le Isole e le regioni adriatiche, fino a parte del Nord-Est. Avremo meteo compromesso per via della depressione mediterranea rinvigorita, sempre bloccata poco ad ovest dell’Italia per la presenza di un forte anticiclone sul Centro-Est Europa.

VORTICE TENACE NON MOLLERÀ LA PRESA

La dinamicità meteo continuerà a caratterizzare lo scenario meteo sull’Italia anche nella parte centrale della nuova settimana. L’instabilità penalizzerà maggiormente il Centro-Sud, dove si susseguiranno nubi irregolari associati a rovesci sparsi a macchia di leopardo, ma con fenomeni via via meno intensi.

Il Nord Italia godrà di più spazi di sereno, maggiormente protetto dalla spinta dell’anticiclone dal Centro Europa. L’esteso campo di alta pressione continuerà a fare da blocco sull’Europa Centro-Orientale, impedendo la normale evoluzione del ciclone mediterraneo verso levante che vedrà il proprio fulcro tra le Isole Maggiori e le coste nord-africane.

IMPULSO D’ARIA FREDDA DAL NORD EUROPA

Uno scenario più invernale potrebbe realizzarsi subito dopo metà settimana, a causa dell’affondo di un’irruzione fredda che riuscirà a spodestare l’anticiclone dal Centro Europa. Il flusso artico punterà più direttamente l’area balcanica, ma in parte potrebbe sfilare verso le regioni adriatiche e poi il Sud Italia con un brusco calo termico ed un rinforzo del vento.

L’Italia si potrebbe trovare al confine fra freddo e anticiclone negli ultimi giorni della prossima settimana. Ciò comporterà clima frizzante, ma tempo perlopiù asciutto, a parte le regioni del Sud che potranno avere a che fare con una certa instabilità associata anche a spruzzate di neve sulle vette appenniniche.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo una breve tregua, si potrebbero concretizzare manovre invernali più importanti a livello europeo, con discese d’aria fredda che potrebbero abbassarsi di latitudine e puntare il Mediterraneo nel corso della terza decade mensile. L’inverno ci proverà e chissà che non si realizzano le condizioni favorevoli alle prime nevicate a bassa quota entro fine mese.