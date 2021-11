METEO SINO ALL’11 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

La saccatura depressionaria, per giorni allungata dal Nord Europa al Mediterraneo, sta lasciando in eredità un vortice di bassa pressione, che va ad influenzare il meteo su alcune regioni dell’Italia. Sta quindi nascendo un nuovo ciclone mediterraneo, che rimarrà intrappolato per più giorni ad ovest dell’Italia, con fulcro in posizionamento tra le coste nord-africane e la Sardegna.

C’è la possibilità che il vortice resti stabile più o meno nella stessa posizione per diversi giorni, contrastato nella sua azione da un ponte anticiclonico sull’Europa Centrale che andrà a collegare l’alta pressione delle Azzorre con il promontorio proteso tra il Mediterraneo Orientale e gli stati orientali del Continente.

CONDIZIONI INSTABILI, TRA ACQUAZZONI E SCHIARITE

A seguito del taglio della saccatura, avremo l’isolamento di un vortice ciclonico tra il Mediterraneo Centro-Occidentale ed il Nord Africa. Il centro della depressione risalirà a ridosso della Sardegna, determinando quindi un weekend ancora movimentato soprattutto al Centro-Sud. Il grosso dei fenomeni dovrebbe però investire la Sardegna, con soprattutto sabato.

L’Italia si troverà nella zona di contesa fra il vortice ciclonico e l’alta pressione. Nella giornata di domenica avremo una parziale tregua, con il fronte perturbato in risalita verso parte del Nord Italia, dove giungerà attenuato. Qualche fenomeno coinvolgerà Emilia Liguria, ancora parte delle regioni centrali e la Sardegna. Andrà temporaneamente meglio sul resto del Centro-Sud.

RIALZO TERMICO AL CENTRO-SUD

Negli ultimi giorni il clima si è raffreddamento, per l’aria nord-atlantica arrivata verso il Mediterraneo. Solamente l’estremo Sud è rimasto escluso dall’aria più fredda, non in grado di penetrare fino a queste zone. Ora il ciclone mediterraneo rimette in modo masse d’aria più tiepide di matrice nord-africane.

I flussi da sud risaliranno la china nel weekend, a causa dell’approfondimento del nuovo vortice ciclonico in risalita dall’Algeria alla Sardegna. L’aria calda risalirà lungo la Penisola, portando un progressivo aumento termico in particolare nei valori minimi. Il Nord Italia vedrà mantenersi temperature più basse, per via dell’interazione di venti più freddi orientali.

CICLONE MEDITERRANEO IN AZIONE LA PROSSIMA SETTIMANA

Come già evidenziato, nel weekend prenderà piede il vortice ciclonico tra il bacino occidentale del Mediterraneo ed il Nord Africa. Questo vortice verrà contrastato dall’alta pressione sia ad est che a nord, con massimi di pressione sul Centro-Ovest Europa. Questa situazione non varierà nemmeno per i primi giorni della prossima settimana.

Il ciclone mediterraneo sempre intrappolato appena ad ovest della Penisola, non lontano dalla Sardegna. Probabilmente l’influenza instabile risulterà più evidente tra le Isole Maggiori e le regioni centrali dove ritroveremo maggiore probabilità di temporali anche di una certa intensità. L’instabilità potrà coinvolgere a tratti anche il resto del Centro-Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della prossima settimana il ciclone afro mediterraneo rimarrà quasi stazionario e probabilmente andrà lentamente a perdere energia e a sprofondare sul Nord Africa, con l’anticiclone che pian piano avrà la meglio sull’Italia. Correnti più fresche dai Balcani potrebbero determinare strascichi d’instabilità ancora sulle regioni del Sud.