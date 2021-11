POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’autunno sta per volgere al termine, almeno sul calendario meteorologico, e sino a questo momento non si può certo affermare che si sia trattato di una stagione autunnale statica. Abbiamo avuto svariate ondate di maltempo: temporali a settembre, piogge a tratti – localmente torrenziali – a ottobre, devastanti ciclonici nel mese di novembre.

Finora sono mancate le vere perturbazioni atlantiche, questo sì, ma ormai sono anni che non vediamo i fronti perturbati affacciarsi con convinzione sul Mediterraneo. Osservando le proiezioni dei vari centri di calcolo dobbiamo dirvi che sono state ampiamente confermate le novità evidenziate i giorni scorsi, ovvero novità orientate al maltempo dovuto a incursioni di aria fredda dal Circolo Polare Artico.

Un vero e proprio assaggio d’Inverno, che se confermato potrebbe spalancare le porte all’arrivo delle prime interessanti nevicate tanto in montagna quanto localmente a quote collinari.

IL METEO A BREVE TERMINE

In tema di vortici cicloni dobbiamo prestare attenzione a quanto sta accadendo in queste ore perché un nuovo affondo depressionario sta andando a coinvolgere l’Europa sudoccidentale e dovrebbe sfociare nella nascita di una struttura perturbata a ridosso della Sardegna. Evoluzione che dovrebbe dar luogo, già in queste ore, al ritorno del maltempo in alcune zone dell’Isola, sul Nordovest e sulle tirreniche.

Lunedì potrebbero verificarsi fenomeni localmente violenti nelle regioni del Centro Sud, causa l’approfondimento di un vortice ciclonico sul Tirreno centro meridionale. Vortice che traslerà rapidamente verso est, ma nel frattempo dovrebbe subentrare un nuovo approfondimento ciclonico tra le Baleari e la Sardegna. Tale struttura andrà seguita con molta attenzione perché nella fase centrale della settimana potrebbe dar luogo all’ennesima ondata di maltempo di questo mese di novembre.

Insomma, anche la prossima settimana rischiamo di dover parlare di nubifragi o comunque di precipitazioni piuttosto intense.

SCENARI INVERNALI

Riprendendo quanto scritto in apertura, le emissioni modellistiche domenicali continuano a mostrarci profonde variazioni dello scenario barico continentale, addirittura molti modelli matematici continuano a supportare la tesi dell’irruzione artica, quindi attenzione perché gli assalti ciclonici potrebbero bussare ripetutamente sul Mediterraneo.

Si tratterebbe, ma ormai sono diversi giorni che se ne parla, di un vero e proprio stravolgimento nell’andamento della stagione autunnale che si orienterebbe in direzione di un avvio alquanto fulmineo dell’Inverno.

IN CONCLUSIONE

L’Autunno mostrerà ancora una volta i muscoli, un Autunno che da qui a fine novembre potrebbe riservarci altro maltempo, anche freddo e le prime importanti nevicate a quote interessanti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.