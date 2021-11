Com’è noto la temperatura del nostro pianeta è in aumento costante. La notizia che fa clamore è che stata identificata un’area del pianeta popolata densamente dove la temperatura è aumentata più che altrove, e questa è l’Europa.

Il clima dell’Europa si sta riscaldando molto più velocemente del resto del Mondo, e gli scienziati cercano di capirne le cause. Tutto il Pianeta non è sulla buona via, gli accordi di Parigi avevano stabilito in 1,5 °C l’aumento massimo di temperatura derivante dall’emissione di gas serra. Lo rammentiamo, era stato il COP21 a Parigi nel 2015 stabilirlo. Un valore già allora definito dagli scienziati folle.

I modelli matematici indicano che entro il 2050, ovvero ormai una data dietro l’angolo, la temperatura del nostro Pianeta potrebbe aumentare di oltre 2 °C, probabilmente sino a 2,4 °C. Tutto per effetto delle emissioni di gas serra. Ma come ben sappiamo anche gli accordi di Glasgow, COP26, nonostante gli statisti non esprimano soddisfazione, sono stati per gli scienziati un fallimento, in quanto soprattutto quei paesi dove è maggiore l’emissione di gas serra, continueranno a inquinare senza alcuna limitazione, nonostante le loro popolazioni siano costretti a vivere alcune giornate con la mascherina all’interno delle loro abitazioni per la presenza eccessiva di smog nelle metropoli.

Ma quello che appare una novità, è che l’Europa ha avuto un aumento della temperatura media di circa 2,2 °C rispetto alla rivoluzione industriale. Questo è stato detto durante il briefing avvenuto proprio a Glasgow, durante una sessione della COP26.

C’è chi parla di +1,9°C, ma poco cambia.

Burgess a intervistato da Space.com ha detto che è un vero enigma il motivo per cui l’Europa sta subendo questo riscaldamento eccessivo rispetto al resto del Pianeta, che viene appena dopo a quello dell’Artico, dove la temperatura media è salita di circa 3 °C.

Burgess dice che è noto che l’Artico si sta riscaldando circa tre volte più velocemente del tasso medio globale, parliamo di circa 3 °C in più rispetto ai tempi preindustriali, ma non essendo noto il motivo esatto per cui questo sta avvenendo.

Qualcosa si sa: l’Artico si sta riscaldando perché diminuisce la superficie riflettente, ovvero quella ghiacciata, quindi si riduce l’area di albedo, e quindi aumenta la temperatura. Sempre più spazi maggiori del ghiaccio artico sono meno riflettenti per una grossa parte dell’anno, e quindi assorbono più calore. Questa è una delle cause dell’aumento della temperatura media estiva, ma non quella invernale. Mentre è completamente ignoto il motivo per cui la temperatura è salita così tanto in Europa.

Da parte nostra conosciamo varie pubblicazioni che cominciano a dare delle motivazioni più precise a questo cambiamento climatico dell’Artico, correlandolo alle correnti dell’Oceano. Ci soffermeremo più avanti sul tema.

Secondo Burgess, l’anno 2020 è stato il più caldo mai registrato in Europa, con una temperatura media di 1,9°C sopra la media a lungo termine del 1981-2010, e di 0,4 gradi Celsius più calda rispetto all’anno record precedente, il 2019.

Questo riscaldamento sta già innescando eventi meteorologici senza precedenti nel continente europeo, a cui finora era stato risparmiato.

Le inondazioni che hanno colpito l’Europa centrale quest’estate hanno ucciso 200 persone solo in Germania, e questo non ha precedenti nella storia locale, ha affermato Vera Thiemig, funzionario scientifico e ricercatore della Commissione europea, nel briefing. Gli avvisi meteo sono stati diramati con anticipo, come previsto dalle normative, ma quanto poi è avvenuto è stato ben peggio. Le previsioni davano un’alluvione dalle caratteristiche che ha tempi di ritorno di 100 anni; invece, si è avuta una che ha tempi di ritorno di ben 1000 anni. E quel che è peggio è che gli scienziati intervenuti a Glasgow hanno detto che diluvi di quel tenore potrebbero avere tempi di ritorno nel futuro molto più brevi, e non di certo uno ogni 1000 anni.

Gli aumenti di temperatura esagerati che si stanno verificando in Europa andranno a causare anche altri guai, come la formazione periodica di uragani del Mar Mediterraneo, e già ne abbiamo avuto le prime prove di recente. D’estate si avranno ondate di calore sempre più intense, con incendi devastanti, di questo ne abbiamo avuto già la prova nel 2021. Questi fenomeni fanno parte di quei cambiamenti climatici annunciati anni fa, e che in Europa sono giunti in anticipo rispetto altre parti del Pianeta. Ma altre aree del nostro Pianeta appaiono molto vulnerabili, possiamo citare la California, e l’Australia orientale, tutte aree che hanno in comune il clima detto mediterraneo.

Però c’è una novità non da poco: ne avevamo parlato di recente, quando vari scienziati del mondo hanno iniziato a sostenere a partire da questa primavera che il forte riscaldamento delle regioni artiche, incrementerà l’intensità delle ondate di gelo invernale. Queste potrebbero non avere conseguenze gravi in Europa come nel Nord America, in quanto il grande gelo europeo giunge dalla Russia. Tuttavia, le ondate di gelo artiche provocano tempeste di neve su mezza Europa, creando disagi e blocco del traffico in aree densamente abitate. Le irruzioni di aria artica hanno effetti anche in Italia, e particolarmente vulnerabili a questi fenomeni sono la parte settentrionali d’Italia, le basse quote della Sardegna e delle regioni tirreniche.

Questi eventi meteo estremi possono succedere improvvisamente, e vengono definiti come delle esplosioni artiche, e avere intensità superiore a quelli osservati nei decenni precedenti, e trovare buona parte della popolazione impreparata a tali eventi meteo, come avvenne l’inverno scorso in Texas e in Europa in Spagna.

Pertanto, ogniqualvolta vengono prospettate irruzioni di aria molto fredda in Italia, non è fantascienza, ma è la scienza che ha accertato la possibilità che tali eventi meteo succedano. Vi invitiamo a documentarvi sull’argomento.