Tra gli innumerevoli asteroidi che incontriamo lungo la nostra orbita attorno al Sole, c’eravamo persi uno che ruota in qualche modo attorno al nostro pianeta, anzi a quello che è il nostro satellite.

È un asteroide dalle dimensioni di una ruota panoramica. Le stime indicano che ha un diametro di circa 50 metri, un masso spaziale niente male se questo dovesse ipoteticamente andare a finirci addosso. La sua origine ha lasciato perplessi gli scienziati per molti anni, esattamente dal 2016 quando fu scoperto. Infatti, non fu individuata la natura di questo oggetto spaziale che ruotava attorno alla Luna. Per allora era un mistero.

Qualche giorno fa sulla rivista Nature è stata rivelata la sua misteriosa origine.

L’asteroide fu scoperto nel 2016 da una squadra di astronomi, a scoprirlo fu uno studente dell’Università dell’Arizona nel 2016. Inizialmente fu individuata una strana ombra in movimento. Ciò fu possibile attraverso telescopi ad alta risoluzione. Essi avevano osservato una sorta di luce che veniva riflessa, ma non era ancora chiaro cosa potesse essere. Ed ecco la scoperta: si trattava di un asteroide che fu battezzato con il nome quasi impronunciabile di Kamo`oalewa. Il nome deriva da un canto sulla creazione hawaiano e allude a una progenie che viaggia da sola.

Lo scopritore ha detto di aver esaminato ogni spettro di asteroidi intercettabili dalla Terra, e nulla corrispondeva a quello che si trovava tra Terra e Luna.

L’asteroide era difficile da individuare e soprattutto studiare. Si pensi che è circa quattro milioni di volte meno luminoso della stella piccola che l’occhio umano può vedere. Kamo`oalewa ha un’orbita davvero unica che si inclina intorno alla Terra. Durante la sua orbita, raggiunge il punto più vicino a noi circa 14 milioni di km di distanza. La massima visibilità la otteniamo alcune settimane del mese di aprile di ogni anno. Dopo, con gli strumenti attuali, è quasi impercettibile e si perde tra la miriade di oggetti spaziali.

Nel 2020, i ricercatori sono stati ostacolati dalla pandemia che ha richiesto lo spegnimento di un grosso telescopio, il Large Binocular Telescope sul Monte Graham nel sud dell’Arizona, uno dei pochi telescopi abbastanza grandi intercettare l’asteroide.

Ma nell’aprile 2021, con la riapertura del potente telescopio hanno potuto studiarlo.

I dati parlano chiari: le attuali stime indicano che l’asteroide è costituito dello stesso materiale silicato della Luna. Ciò è stato possibile raffrontarlo con le pietre lunari che sono a disposizione della NASA e che furono portate a Terra dalle missioni Apollo.

L’origine di questa pietra che ruota attorno alla Luna è lunare, derivante dall’esplosione dovuta sulla Luna con un grande asteroide. E la Luna è visibilmente rappresentante dei tanti grandi impatti subiti durante la sua vita.

La strana orbita di questo asteroide e la sua inclinazione, hanno fatto dedurre agli astronomi che si trattava di un oggetto che ruotava attorno alla Luna. E della gravità del nostro satellite a mantenerlo distante da noi. Pertanto, l’asteroide dal nome hawaiano, non costituisce un pericolo per il nostro pianeta, nonostante la sua costante vicinanza. Ben altri sono i pericoli per il nostro pianeta, in quanto asteroidi così piccoli sono difficilmente individuabili, e tanti hanno delle rotte caotiche. Numerosi sono quelli che sono stati censiti e di cui conosciamo la rotta.

L’eventuale impatto con un asteroide di 50 metri di diametro causerebbe danni ingentissimi. Potrebbe causare la distruzione di una vasta area metropolitana con molte migliaia di vittime.