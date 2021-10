Durante le ultime settimane abbiamo parlato, spesso e volentieri, di alcuni pattern climatici che potrebbero avere un’influenza – più o meno pesante – sull’evoluzione meteo stagionale dell’Inverno 2021-2022.

Tra i vari pattern uno tra i più importanti è certamente La Nina. Detto che non sembrano esserci più dubbi sullo sviluppo del fenomeno – per il secondo anno di fila – le ultimissime proiezioni ci mettono di fronte a novità non di poco conto.

Interessantissima, a tal proposito, la mappa delle anomalie termiche delle acque superficiali oceaniche. Si tratta di una mappa relativa a metà ottobre e possiamo facilmente individuare significative anomalie termiche negative nelle regioni tropicali del Pacifico. Le tipiche onde, di colore blu acceso, ci dicono che La Nina si sta intensificando. Non solo, nell’area del Pacifico nord-orientale notiamo altre anomalie termiche, una sorta di ferro di cavallo per quel fenomeno che prende il nome di DOP (Pacific Decadal Oscillation).

Di solito la caratteristica principale di una fase ENSO negativa è lo sviluppo di un consistente blocco anticiclonico nel Pacifico settentrionale e due distinte zone di bassa pressione: una sul Canada l’altra sull’Europa sudoccidentale. Per quanto riguarda l’Europa, giusto ricordarlo, è piuttosto difficile prevedere gli effetti della Nina, sul vecchio continente infatti l’Oceano Atlantico gioca un ruolo fondamentale.

Premessa d’obbligo, ma la mappa che stiamo per mostrarvi è sicuramente una delle più interessanti che potessimo proporvi. Si tratta di una proiezione stagionale inerente le anomalie delle precipitazioni nevose, ovvero ci dà un’indicazione delle aree del vecchio continente dove potrebbe nevicare più o meno del normale.

La mappa è del modello europeo ECMWF, ma ricordiamoci che benché si tratti del modello più affidabile in assoluto stiamo pur sempre parlando di proiezioni stagionali. Interessante, comunque, notare come l’Europa orientale e soprattutto i settori sudorientali potrebbero ricevere più neve del normale. Ancor più interessante evidenziare come in Italia siano le regioni centro meridionali a “rischio” neve. Proiezioni sicuramente interessanti, che potrebbero sancire effetti della Nina sul prossimo Inverno realmente eclatanti. Sarà davvero così?

Vedremo, fatto sta che da tempo vi stiamo dicendo che i pattern climatici sembrano indicare un Inverno scoppiettante, un Inverno che potrebbe metterci di fronte a frequenti irruzioni artiche e a qualche episodi gelido orientale.