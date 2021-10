Ormai notiziari, quotidiani, talk show televisivi di vario genere ci ricordano continuamente la necessità urgente di ridurre le emissioni di gas nocivi nell’atmosfera. Ovvero i gas serra.

Viene additata come principale colpevole dell’alto livello di inquinamento atmosferico, l’anidride carbonica.

Nulla di falso naturalmente, tuttavia non è la sola responsabile della situazione in cui ci troviamo. Infatti, tra i gas responsabili dell’effetto serra c’è anche il metano e purtroppo la sua compartecipazione al danno ecologico atmosferico non è marginale, anzi risulta essere in aumento. Dal 2010 ad oggi si è registrato un incremento dello 0,4% delle emissioni.

L’ultima relazione stilata dalla UNEP (United Nations Environment Program), ovvero il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, dichiara che il metano è in grado di contribuire al riscaldamento globale decine di volte di più rispetto all’anidride carbonica.

È emerso un dato molto preoccupante: il gas metano ha una potenza di riscaldamento climatico di 20 o anche 30 volte superiore a quella dell’anidride carbonica. Fortunatamente però è stato rilevato che la sua durata di permanenza nell’atmosfera è relativamente breve, circa 10 – 12 anni.

È dunque importante attivarsi subito per contenere la diffusione di questo gas, perché potremmo raggiungere risultati significativi già nel breve periodo.

Le emissioni del gas metano risultano essere causate prevalentemente dalle attività umane, soprattutto dalle discariche e dagli allevamenti.

Un primo passo verso il cambiamento può essere compiuto da ognuno di noi nel nostro quotidiano. Basterebbe scegliere per la nostra casa elettrodomestici a maggiore efficienza energetica, impiegare l’energia solare per rinfrescare e riscaldare gli ambienti.