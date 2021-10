POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Continua il balletto modellistico sulla possibile evoluzione meteo climatica della prima decade di novembre. Cominciamo col dire che i centri di calcolo internazionali, tutti, concordano nel proporci un peggioramento nel corso della settimana del prossimo mese.

Peggioramento indotto da una profonda oscillazione ciclonica, a sua volta ascrivibile all’ampia struttura depressionaria che dal Regno Unito migrerà verso est raggiungendo la Scandinavia. Il posizionamento dell’Alta Pressione delle Azzorre, a ridosso dell’Europa occidentale, determinerà lo scivolamento dell’aria fredda sul Mediterraneo. Tempo brutto e freddo, quindi.

La stessa Alta Pressione successivamente potrebbe ricucire lo strappo, portandosi sulle nostre regioni e determinando un generale miglioramento. Un periodo di bel tempo che potrebbe essere assimilabile a quella che in gergo meteorologico viene definita Estate di San Martino.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda i prossimi giorni dovremo prestare attenzione al ciclone mediterraneo che continua a stazionare a sud della Sicilia. A quanto pare nella giornata di venerdì porterà abbondanti piogge sui settori centro orientali dell’Isola, soprattutto in aree già fortemente provate dal precedente peggioramento. Le piogge potrebbero colpire anche la Calabria ionica. C’è da dire che la traiettoria della struttura ciclonica è imprevedibile e potrebbero esserci ulteriori sorprese.

Attualmente abbiamo tempo in peggioramento anche sulla Sardegna e permarrà dell’instabilità anche nelle prossime 24 ore. Altrove prevalenza di bel tempo, ma la situazione comincerà a cambiare nella giornata di domenica allorquando i primi fenomeni da ovest potrebbero affacciarsi nelle regioni nordoccidentali.

Si tratterebbe del peggioramento imminente innescato dalla profonda ondulazione ciclonica di cui abbiamo parlato in apertura.

FREDDO, POI CALDO ANOMALO

Un peggioramento che potrebbe avere ripercussioni per gran parte della prima settimana di novembre. Si prospettano giornate fredde – le temperature crolleranno – e fortemente instabili. Frequenti, pertanto, le precipitazioni che sui rilievi assumeranno carattere nevoso.

Sul finire della prossima settimana potrebbe subentrare un miglioramento, deciso, per mano dell’Alta Pressione in espansione sul Mediterraneo. Un’Alta Pressione che col passare dei giorni potrebbe avere caratteristiche subtropicali, pertanto le temperature riprenderebbero a salire con forza portandosi al di sopra delle medie stagionali.

Quella che in gergo viene definita “Estate di San Martino” si materializzerebbe in men che non si dica, confermando la statistica di novembre ovvero un mese capace di portarci forti rimonte anticicloniche e intensi rialzi termici.

IN CONCLUSIONE

La dinamicità autunnale è destinata a proseguire, alternando freddo e miti temperature autunnali. Il tutto in attesa che l’Inverno cominci pian piano a manifestarsi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.