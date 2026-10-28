Oggi Alta Pressione con il primo guasto al bel tempo

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Questa mattina il Nord Italia si sveglia con cieli sereni o poco nuvolosi, però in Pianura Padana la visibilità è ridotta da foschie, localmente dense, con anche banchi di nebbia, per altro non nebbia spessa nell’alta pianura. Il fenomeno viene segnalato soprattutto tra Lombardia, Emilia-Romagna e basso Veneto, e lo stesso succede lungo le coste adriatiche.

Col passare delle ore le nuvole aumenteranno sulle Alpi orientali, dove sono attese locali deboli nevicate oltre i 2000 metri e qualche pioggia tra Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, mentre sul resto del Nord il sole resterà protagonista fino a sera, quando la nebbia tornerà a farsi vedere sulle stesse zone di pianura. Questo è il residuo di una perturbazione oceanica in dissolvimenti nel campo di alta pressione che viene da occidente.

Al Centro Italia il cielo già stamattina è in prevalenza sereno, con nebbie che al momento interessano le valli interne ma che si dissolveranno lasciando spazio a un pomeriggio stabile e con ampie schiarite, poi dopo il tramonto foschie e banchi di nebbia torneranno sulle stesse aree. In Sardegna il cielo poco nuvoloso. Da segnalare il clima mitissimo pomeridiano nelle coste e pianure interne.

Al Sud e in Sicilia la mattina si presenta con cielo irregolarmente nuvoloso, le nubi più consistenti stanno sul versante ionico di Sicilia, Calabria e Puglia, mentre nel pomeriggio il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualcosa inizia a cambiare su questa parte d’Italia sotto l’effetto di una corrente che inizierà a soffiare da oriente, generando instabilità atmosferica.

La notte è stata fresca al Nord, con 4°C a Bolzano, 5°C ad Aosta e Cuneo e 7°C a Milano, mentre al Sud e sulle Isole le minime sono rimaste decisamente più alte, 15°C a Bari e Brindisi, 19°C a Palermo e 20°C a Lampedusa.

Oggi le massime saliranno un po’ sulle pianure del Nord, caleranno su Alpi, Sicilia e medio-basso Tirreno e resteranno stabili altrove: 23°C a Cagliari e Trapani, 22°C a Palermo e Catania, 21°C a Napoli, 20°C a Roma, Firenze e Bari, 19°C a Genova, 17°C a Milano, Torino e Bologna, solo 13°C a Belluno e Potenza.

Vento ancora moderato, a tratti forte, da nord sulle regioni ioniche; Ionio da molto mosso ad agitato, Adriatico meridionale da mosso a molto mosso, poco mossi o mossi gli altri mari.

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