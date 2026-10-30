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L’autunno sta per mostrare il suo volto più rigido. Dopo una fase relativamente mite, lo scenario atmosferico sul nostro Paese è destinato a cambiare in modo deciso: nei prossimi giorni un flusso di aria fredda di origine nordorientale si farà strada su gran parte della Penisola, rimescolando le carte e portando con sé tempo più variabile, venti tesi e un abbassamento generalizzato della colonnina di mercurio.

Primi segnali di cambiamento

L’avvisaglia del cambiamento arriverà già oggi, Venerdì 30 Ottobre. Le prime infiltrazioni di aria più fresca raggiungeranno le regioni centrali affacciate sull’Adriatico e buona parte del Mezzogiorno, dove non si escludono annuvolamenti e qualche fenomeno sparso. Si tratta però soltanto di un antipasto rispetto a quanto atteso nel fine settimana.

Domenica 1 Novembre, crollo termico

La fase più incisiva si concentrerà tra Sabato e Domenica, con il culmine proprio nel giorno di Ognissanti. L’ingresso di aria fredda diventerà più consistente e favorirà la nascita di un minimo depressionario sui nostri mari. Attorno a questa circolazione ciclonica si attiveranno venti sostenuti di Tramontana e Grecale, che spazzeranno le regioni del Centro-Sud, la Sicilia e la Sardegna con raffiche capaci di superare i 40 km/h. Sull’Adriatico centro-settentrionale sarà invece la Bora a rinforzarsi, rendendo agitati anche i mari.

L’effetto più evidente sarà il crollo delle temperature, particolarmente marcato nelle zone più esposte alle correnti da nord-est: il Settentrione e l’intera fascia adriatica, dalla Romagna fino alla Puglia. Qui la giornata di Domenica avrà un carattere pienamente tardo-autunnale, con massime che in molti casi resteranno ferme tra i 13 e i 15°C. Al Nord i valori saranno ancora più contenuti: a Milano e Torino si dovrebbe arrivare a stento intorno ai 12°C. Clima frizzante anche al Centro e al Sud, con Ancona che si fermerà attorno ai 13°C e Bari che non dovrebbe superare i 15°C.

Tendenza

Tutto lascia pensare che questa fase fredda non sarà una semplice parentesi. Le tendenze indicano che il clima più rigido potrebbe accompagnarci anche nei primi giorni della prossima settimana. Meglio dunque tirare fuori dall’armadio giacche e capi più pesanti: il primo vero assaggio di freddo della stagione è alle porte.