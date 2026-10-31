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L’aria fredda in arrivo dall’est Europa darà vita a un’ondata di maltempo piuttosto insidiosa, come non si vedeva da molto tempo sulle regioni del sud. Rischiava di essere l’ennesima incursione fredda molto secca degli ultimi anni, ma negli ultimi aggiornamenti la traiettoria dell’irruzione fredda è stata pian piano spostata più a nord e questo ha certamente stravolto gli scenari per le prossime 72 ore, che si riveleranno parecchio piovose su molte regioni.

Vortice depressionario in arrivo

Nel corso di questa domenica 1° novembre, giornata di Ognissanti, l’aria fredda si getterà dai Balcani in direzione del Mar Tirreno, dando vita a un vortice di bassa pressione molto insidioso che avrà il merito di portare tantissima pioggia sui territori piuttosto assetati.

Insomma, non parliamo delle classiche piogge sparse con isolati acquazzoni che poco possono fare contro la siccità. Questa volta parliamo di una perturbazione molto organizzata, caratterizzata da un ampio fronte freddo che porterà precipitazioni diffuse e soprattutto democratiche, in grado di attenuare notevolmente la siccità e riempire gli invasi, in particolar modo del meridione, che sarà a tutti gli effetti l’obiettivo di questa ondata di maltempo.

Piogge fino a martedì, il vortice insiste sul Mediterraneo

Questo vortice di bassa pressione insisterà nel Mediterraneo fino a martedì mattina, pertanto si prospettano piogge a più riprese non solo nel corso di questa domenica, ma anche lunedì e martedì.

Insomma, non parliamo di una semplice toccata e fuga del maltempo.

Apice del maltempo lunedì

La giornata più redditizia in termini pluviometrici sarà quella di lunedì 2 novembre, quando tutto il sud Italia sarà attraversato da un vastissimo fronte freddo ricco di piogge e rovesci che apporteranno accumuli al suolo davvero importanti, soprattutto tra Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Molise.

Gli ultimi aggiornamenti mostrano picchi di quasi 100 mm di pioggia sulla Basilicata, specie sul Potentino settentrionale, nella zona del Vulture.

Ma anche sui restanti territori non si scherza, visto che potranno precipitare tra i 60 e i 90 mm di pioggia, in particolar modo sulla Puglia centro-settentrionale, il Materano, il Cilento e la Calabria settentrionale.

Queste sono solamente le piogge previste lunedì, mentre se allarghiamo lo sguardo all’intero periodo perturbato, gli accumuli totali potrebbero superare addirittura i 150 mm nelle zone interne del sud Italia. Una grossa boccata d’ossigeno in vista per l’Appennino e per gli invasi.