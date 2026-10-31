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La tanto discussa ondata di maltempo sta per mettere piede all’interno del Mediterraneo. Già da diverse ore sono in azione alcuni rovesci e temporali, soprattutto sul medio-basso Adriatico e tra Calabria e Sicilia, però si tratta ancora di instabilità disorganizzata, seppur localmente piuttosto forte, come ad esempio i nubifragi che si sono abbattuti nelle ultime ore sul Barese.

Queste non sono altro che avvisaglie di maltempo legate alle infiltrazioni fredde provenienti dai Balcani, che trovano terreno fertile sul Mar Adriatico.

Weekend di maltempo, arriva il freddo da est

Il tempo però peggiorerà notevolmente tra questa domenica e la giornata di lunedì, esattamente nei primi due giorni di novembre.

Ma partiamo dalla domenica di Ognissanti, perché vedrà lo scivolamento di un nucleo freddo dall’est Europa fin sul Mediterraneo centrale e, in particolar modo, sul Mar Tirreno, dove andrà a sviluppare una depressione molto insidiosa che avrà il merito di bagnare con tantissima pioggia numerosissime città del nostro Stivale.

Centro e sud saranno indubbiamente i bersagli prediletti di questa depressione, perché dopo essersi sviluppata nel Tirreno centrale essa si muoverà in direzione del Mar Ionio, una traiettoria molto redditizia in termini pluviometrici per il meridione.

Domenica di Ognissanti, dove pioverà

Nel corso di questa domenica avremo piogge e rovesci sparsi dalla Romagna alla Puglia, mentre comincerà a svilupparsi un ampio fronte piovoso organizzato sul basso Tirreno e questo porterà piogge e temporali tra Sicilia e Calabria.

Col passare delle ore il tempo peggiorerà anche tra Basilicata e Campania, ma non escludiamo l’arrivo di rovesci e temporali anche sul basso Lazio.

L’impatto dell’aria fredda sul Tirreno sarà notevole anche per la Sardegna orientale, dove si prevedono rovesci e temporali già dalle prime ore di giornata.

Da non dimenticare la possibilità di rovesci sparsi anche sulle regioni del nord: si tratterà di fenomeni di passaggio, deboli o a tratti moderati nella prima parte di giornata. Poi le condizioni meteo miglioreranno velocemente su tutto il nord, perché il maltempo tenderà a concentrarsi principalmente sul medio-basso Adriatico e al sud.

Lunedì 2 novembre, atteso l’apice del maltempo al sud

È proprio sul meridione che è atteso l’apice del maltempo nella giornata di lunedì 2 novembre, ma questo lo discuteremo in modo più chiaro nel prossimo appuntamento.