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La prima perturbazione di novembre lascerà il segno su tante regioni e ormai su questo non ci sono più dubbi. Potremmo definirla una vera perturbazione tardoautunnale, da un lato alimentata da aria fredda proveniente dall’est Europa, dall’altro lato alimentata dal calore del Mediterraneo, che andrà a generare un vortice ricco di pioggia, pronta a bagnare tantissime nostre città.

Inizio novembre col maltempo

Si è trattato, in verità, di un cambiamento dell’ultima ora, perché fino a qualche giorno fa si preannunciava un’ondata di freddo piuttosto secca o per lo più con un po’ di pioggia all’estremo sud, poiché le perturbazioni si sarebbero sviluppate, secondo i primi aggiornamenti, sul basso Mediterraneo, troppo lontano dall’Italia.

Tuttavia, negli ultimi due giorni ci sono state piccole correzioni da parte dei centri di calcolo che hanno portato a una visione molto più redditizia in termini pluviometrici per il nostro Stivale.

L’aria fredda proveniente dai Balcani andrà a scavare una depressione molto ben organizzata nel cuore del Mar Tirreno, dopodiché questo vortice ricco di pioggia si sposterà lentamente verso il Mar Ionio.

Insomma, ne verrà fuori una tipica configurazione autunnale colma di pioggia per il sud Italia e il medio-basso Adriatico, come non se ne vedevano da parecchio tempo.

E di pioggia, a quanto pare, ne cadrà parecchia su tante regioni, soprattutto sulla Puglia, la Basilicata, la Campania meridionale e la Calabria, rappresentando una grossa boccata d’aria per le montagne e soprattutto per gli invasi che hanno dovuto fare i conti con parecchie settimane di siccità nella prima parte dell’autunno.

Ognissanti, il maltempo si intensifica

Il maltempo entrerà nel vivo nel corso di domenica 1° novembre, giornata di Ognissanti, quando pioverà su gran parte del medio-basso Adriatico, in Calabria e in Sicilia.

Sarà proprio la Calabria la regione più coinvolta dalla pioggia nel corso di domenica, mentre sulle restanti regioni del centro-sud avremo ancora instabilità abbastanza disorganizzata.

Lunedì 2 novembre, ciclone mediterraneo e piogge abbondanti

Nella giornata di lunedì 2 novembre, giorno della Commemorazione dei defunti, il maltempo raggiungerà la fase cruciale, poiché il vortice di bassa pressione svilupperà un ampio fronte ricco di pioggia, pronto ad attraversare tutto il meridione da ovest verso est, e infine ruoterà in senso antiorario colpendo in pieno il medio-basso Adriatico.

Questo ciclone apporterà tantissima pioggia nella giornata di lunedì tra Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale e Cilento, producendo accumuli di pioggia superiori ai 70 o 80 mm su vasti territori.

Le zone più colpite potrebbero essere quelle della BAT, del Barese, del Materano, del Potentino, del Cilento e del Cosentino, dove non escludiamo anche qualche locale nubifragio con allagamenti e disagi.

Piogge e temporali attesi anche sulla Sicilia, specie nel Palermitano e nel Messinese, sulla Sardegna orientale, in Molise, Abruzzo, Marche e Romagna.