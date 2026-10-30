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Le primissime avvisaglie di maltempo stanno raggiungendo in queste ore le regioni adriatiche, dove troviamo acquazzoni e locali temporali, specie dall’Abruzzo alla Puglia. È solamente un assaggio del maltempo atteso nei prossimi giorni, nel momento in cui un nucleo freddo in quota sfonderà sul Mediterraneo centrale dando vita a un ciclone colmo di pioggia.

Ciclone ad inizio settimana, rischio nubifragi al Sud

Sarà una perturbazione di chiaro stampo tardo-autunnale con qualche connotato invernale, poiché parliamo pur sempre di una configurazione tipica dell’inverno, che vede la presenza dell’anticiclone delle Azzorre disteso sull’Europa occidentale fin sulla Scandinavia e, dall’altro lato, masse d’aria fredde provenienti dall’est Europa che si muovono in senso retrogrado, da est verso ovest, in direzione del Mediterraneo.

In inverno queste sono le classiche configurazioni che regalano la neve fino in pianura sulle regioni adriatiche e al sud, ma chiaramente siamo ancora tra fine ottobre e inizio novembre, ragion per cui le masse d’aria non sono ancora sufficientemente fredde.

In ogni caso, le temperature sono destinate a scendere vistosamente durante il weekend e a inizio settimana, portandosi di diversi gradi sotto le medie del periodo.

Certo, non arriverà la neve a bassa quota, però di pioggia ne cadrà parecchia su molte regioni e soprattutto occorrerà il cappotto e un totale stravolgimento del guardaroba su gran parte d’Italia, soprattutto sulle regioni adriatiche.

Ognissanti, piogge e temporali in azione

Il maltempo entrerà nel vivo durante il primo weekend di novembre, nella giornata di Ognissanti, quando le piogge e i temporali saranno molto frequenti su tutto il versante adriatico e anche su buona parte del sud, soprattutto in Calabria.

Apice del maltempo lunedì

Ma l’apice del maltempo è previsto nella giornata di lunedì 2 novembre, nel momento in cui un ciclone si svilupperà nel Mar Tirreno centro-meridionale per poi dirigersi sul Mar Ionio.

Un movimento classico delle perturbazioni mediterranee alimentate dal freddo proveniente dai Balcani e sarà proprio questa configurazione a determinare tantissima pioggia nella giornata di lunedì su gran parte del sud Italia, vero bersaglio del maltempo.

Piogge oltre 80 mm tra Puglia, Basilicata, Campania e Calabria

Basti pensare che tra Puglia, Basilicata, Campania orientale e alta Calabria potrebbero precipitare nella sola giornata di lunedì ben oltre 80 mm di pioggia su vastissimi territori.

Questa sarà un’autentica boccata d’ossigeno per le montagne e per gli invasi del sud Italia e comunque pioverà anche su regioni come Molise, Sicilia, Abruzzo, Marche, Romagna e Sardegna. Insomma, una grossa fetta d’Italia rivedrà la pioggia nelle prossime 72-96 ore.