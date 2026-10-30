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La sorpresa non è più tale, ormai manca poco al peggioramento di fine mese e il quadro meteo climatico sembra delinearsi sempre più grazie agli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici. Un quadro certamente autunnale in termini termici, anzi per certi versi potrebbe risultare addirittura invernale

Le precipitazioni ci saranno soprattutto tra sabato e domenica, ovvero nel momento in cui la goccia fredda proveniente dall’Est Europa si sarà catapultata con forza sulle nostre regioni. Ed è proprio questa la grande novità evolutiva, perché rispetto a giorni fa la traiettoria che avrebbe dirottato la struttura depressionaria verso la Grecia è stata ampiamente modificata.

Ora transiterà sul nostro Paese, trafiggendo letteralmente l’imponente blocco anticiclonico a omega. Dopodiché si spingerà verso Francia e Penisola Iberica, destabilizzando anche quel lato dell’Alta Pressione ed è proprio tale destabilizzazione che potrebbe spalancare le porte a una nuova fase successiva. Avremo modo di parlarne, prima ovviamente dobbiamo dedicare ampio spazio al quadro previsionale del fine settimana.

Un fine settimana, l’ultimo di Ottobre e il primo di Novembre, che come detto ci porterà un crollo delle temperature e un peggioramento che localmente potrebbe risultare severo. Inizialmente l’afflusso dell’aria fredda da est piloterà fenomeni soprattutto nelle aree più esposte a questo tipo di circolazione: le adriatiche e il Sud Italia, Isole comprese. Avremo anche le prime nevicate da stau sulle Alpi occidentali, specialmente in Piemonte.

Tra sabato e domenica il quadro dovrebbe complicarsi ulteriormente perché l’ingresso della depressione causerà la risposta del Mediterraneo e con ogni probabilità avremo un approfondimento ciclonico secondario. I modelli matematici a più alta risoluzione ci dicono che il tempo potrebbe peggiorare sensibilmente al Centro Sud e in Sicilia.

Fenomeni che potranno assumere carattere di nubifragio, in virtù dei contrasti termici non sono da escludere persino temporali. E poi ci saranno le prime nevicate appenniniche, certamente a quote interessanti considerando il periodo. Anche sulle Alpi occidentali si prospettano ulteriori nevicate, mentre sul resto dell’arco alpino i fenomeni saranno più irregolari ma comunque presenti.

Un quadro meteo climatico certamente autunnale, anzi come scritto in apertura per certi versi persino invernale. Di sicuro non ha nulla a che vedere con il classico peggioramento atlantico, quello che ormai manca da tanto, troppo tempo e che sta lasciando la stagione autunnale in balia delle gocce fredde. Ma questo è argomento che abbiamo già discusso e sul quale non mancheremo di tornarci allorquando dovessero subentrare novità evolutive da ovest.