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Ci siamo, mancano davvero poche ore all’arrivo di una perturbazione che potrebbe interessare, almeno in parte, le regioni centro-meridionali. Come già scritto nelle nostre previsioni meteo, il peggioramento sta già colpendo il Nord, per poi estendersi al Centro e, successivamente, al Sud. Si tratterà di un passaggio perturbato tipico della fase finale dell’Estate, ma non ancora assimilabile a una vera e propria fase autunnale. Non aspettiamoci quindi piogge diffuse e organizzate, quanto piuttosto rovesci e temporali, localmente anche di una certa intensità, senza però coinvolgere tutto il nostro territorio né durare a lungo.

Focus sul Meridione

Anche se nelle regioni del Settentrione già piove, paradossalmente al Meridione c’è ancora una breve parentesi più stabile. Giovedì 17 e Venerdì 18 sono giornate caratterizzate da un temporaneo rinforzo della pressione atmosferica, accompagnato anche da un nuovo, seppur contenuto, aumento delle temperature. Nelle zone lontane dal mare i termometri potranno toccare nuovamente i 30-31°C, ma è importante sottolineare che si tratta di valori ben lontani dalle temperature eccezionali registrate tra la fine di Agosto e l’inizio di Settembre, e soprattutto destinati a scemare in fretta. Questo perché sono presenti deboli correnti di scirocco, richiamate proprio dall’avvicinamento della perturbazione atlantica.

Maltempo passeggero

Tra la nottata di Venerdì e soprattutto nell’intera giornata di Sabato, l’instabilità dovrebbe diventare più diffusa su buona parte delle regioni meridionali e sulle due Isole Maggiori. Come detto, le precipitazioni manterranno un carattere irregolare e prevalentemente temporalesco, con una maggiore probabilità di fenomeni sulle aree costiere, le più esposte a eventuali temporali in arrivo dal mare, come si nota dalle cartine che vi abbiamo allegato.

Per concludere, il Mezzogiorno è interessato da un passaggio perturbato piuttosto rapido e dinamico, capace di riportare temporali e rovesci. Nonostante ciò, non è ancora, effettivamente, una vera e propria configurazione meteo autunnale: mancheranno infatti le piogge estese e persistenti tipiche delle grandi perturbazioni. È ancora un pattern estivo, ma in questo momento la pressione scricchiola e arrivano quindi alcune veloci saccature, foriere di piogge rapide e irregolari.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE