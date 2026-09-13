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Il caldo anomalo estivo ha ceduto, ma occhio a pensare che il meteo è pronto a traghettarci subito dritti verso scenari tipicamente autunnali. Non ci siamo ancora e probabilmente sarà necessario aspettare qualche settimana prima che i sistemi perturbati riescano ad affondare con decisione sul Mediterraneo. Per ora stiamo godendo appieno della rinfrescata che non apre però ancora le porte alla nuova stagione. Non a caso, potranno anche esserci colpi di coda del caldo senza più le caratteristiche da piena stagione del solleone. In questo weekend il clima più fresco ha finalmente preso il sopravvento anche all’estremo Sud.

All’inizio della nuova settimana ci aspetta però una fase diffusamente più stabile e tornerà protagonista l’Anticiclone, pronto ad abbracciare tutta Italia. Stavolta possiamo parlare di una figura anticiclonica più prettamente azzorriana, anche se non mancherà un contributo caldo subtropicale in quota più che altro limitato al comparto iberico e alla Francia occidentale. A differenza dell’anticiclone africano, la figura di alta pressione di matrice oceanica garantirà il mantenimento di temperature nel complesso gradevoli, pur localmente superiori alla norma. Il caldo insopportabile, quello che ci ha accompagnato fino a qualche giorno fa, non dovrebbe più tornare.

La prevista affermazione dell’anticiclone sarà garanzia di maggiore stabilità atmosferica, anche se non dovrebbe durare a lungo. Già verso metà della prossima settimana l’alta pressione sembra nuovamente cedere per dare spazio ad un nuovo passaggio perturbato in discesa dal Nord Atlantico, che porterà altra turbolenza. Il fonte sarà sospinto da correnti più fresche provenienti dalle alte latitudini. Il peggioramento partirà dal Nord Italia, mentre l’estremo Sud Italia potrebbe essere lambito da instabilità legata ad un ciclone in transito dal Mar Libico all’Egeo.

Veloce perturbazione in settimana, l’anticiclone non sembra voler spianare subito la strada all’autunno

Il nuovo peggioramento inizierà a manifestarsi Mercoledì 16 settembre. Il tempo cambierà sulle regioni settentrionali, specie sul Triveneto ma anche in Liguria dove arriveranno rovesci e temporali tra pomeriggio e sera. Le temperature saranno fino a quel momento ancora estiva con qualche rara punta di poco superiore ai 30 gradi sulle zone interne di pianura, in particolare tra Sardegna e regioni tirreniche. Nella seconda parte della settimana la perturbazione proseguirà la propria marcia verso il Centro-Sud, con rovesci e temporali più attivi lungo i versanti adriatici. Le temperature torneranno a calare al passaggio della perturbazione prima al Nord e poi a seguire al Centro-Sud, anche se si tratterà di un calo termico con oscillazioni attorno alla norma del periodo.

Questa tendenza potrebbe variare, a seconda di aggiustamenti nella rotta della perturbazione. Cosa potrebbe succedere in seguito? Sarà l’inizio di una seconda parte di Settembre movimentata? E’ presto per dirlo, anche se i modelli di previsione vedono un anticiclone intenzionato a vendere cara la pelle e non lasciare facilmente spazio alle perturbazioni. Non sappiamo ancora se e quando arriverà la Tempesta Equinoziale o se ogni discorso va rinviato ad ottobre. Settembre potrà facilmente proporre diverse altre giornate calde e soleggiate con temperature in aumento e meteo ancora da bella stagione.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.