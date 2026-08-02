Secoda metà di Agosto meno bollente e più temporalesca: l’ipotesi del modello meteo ECMWF

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Tantissimi lettori e appassionati di meteo ci pongono la stessa domanda: quando finirà questa tortura? Il riferimento è, ovviamente, alle condizioni climatiche estreme che quest’estate sono diventate quasi la norma. Prima di rispondere, però, va tenuta in conto una premessa essenziale: quando si analizzano tendenze meteo a lunghissimo termine, oltre i 15 giorni, il margine di incertezza resta inevitabilmente elevato e le proiezioni possono cambiare in modo anche significativo nel corso dei prossimi aggiornamenti. Per questo motivo, pur citando una fonte autorevole, la prudenza resta d’obbligo.

Che cosa emerge

Le ultime simulazioni del modello europeo ECMWF, elaborate anche attraverso il supporto grafico di Copernicus, mostrano un cambiamento piuttosto netto rispetto agli scenari prospettati in precedenza. Se fino a poco tempo fa sembrava probabile una prosecuzione del dominio dell’alta pressione anche oltre Ferragosto, come raccontato nel nostro approfondimento sul possibile assalto dell’anticiclone nordafricano, ora sta prendendo piede un’ipotesi più allettante e decisamente diversa.

Secondo questa nuova elaborazione, l’anticiclone potrebbe iniziare a perdere consistenza nella seconda metà di questo mese, lasciando progressivamente spazio a correnti più fresche e instabili provenienti dal Nord Europa. Sarà davvero una svolta, oppure l’ennesima toccata e fuga dei temporali, come già successo più volte nelle scorse settimane secondo quanto raccontato nel pezzo sui dettagli del meteo sino a Ferragosto?

Perché diciamo questo

Non stiamo parlando a vanvera, ma vogliamo mostrarvi le mappe relative alle anomalie delle precipitazioni previste tra il 17 e il 23 agosto. Che cosa emerge? Un aumento significativo delle piogge su numerose regioni europee. L’Italia rientrerebbe pienamente in questa vasta area caratterizzata da accumuli superiori alla media climatica del periodo, un segnale che va comunque letto con le dovute cautele, come sottolineato anche nell’articolo dedicato allo stop dell’estate 2026. Un segnale che, qualora trovasse conferma nei prossimi aggiornamenti, coinciderebbe quasi certamente con la fine del caldo estremo.

Se tutto fosse veramente così, si potrebbe ipotizzare addirittura una vera e propria rottura stagionale, con il conseguente indebolimento dell’anticiclone su larga scala e l’arrivo di una circolazione atmosferica molto più favorevole al transito di perturbazioni organizzate. Attenzione, però: non solo la prudenza resta d’obbligo, ma non potremo nemmeno parlare con certezza di fine del caldo. Piuttosto, potremmo azzardare la definizione di fine della calura estrema, come già emerso nell’analisi sul meteo della prima decade di agosto.

La svolta stagionale? Sì, ma…

Ovviamente si utilizzerebbero i condizionali e, soprattutto, non possiamo assolutamente dare alcun tipo di dettaglio. Quello che si può affermare è che l’Italia, secondo questa ipotesi, resterebbe inserita all’interno di una circolazione favorevole al passaggio di nuovi sistemi perturbati, con piogge frequenti e temperature generalmente più contenute.

Ma allora, se non è sicuro, perché ve lo proponiamo? Perché già il fatto che venga simulato come probabile da un modello meteo così sofisticato rappresenta un buon passo avanti, come confermato anche dal nostro pezzo sulle novità emerse dalle ultime proiezioni di agosto. Significa che, per la prima volta da diverse settimane, cresce, e non di poco, la possibilità di avere non solo rapide infiltrazioni fresche, ma veri e propri fronti temporaleschi.

Per concludere, vogliamo avvisare i nostri lettori che queste restano comunque tendenze meteo a lunghissimo termine, come già emerso anche nell’articolo su quanto potrebbe durare il caldo africano. Saranno opportuni ulteriori aggiornamenti, e l’esperienza ci insegna che, anche se avremo qualche giorno sotto la media, il caldo di stampo estivo ormai ce lo porteremo anche nella prima parte di settembre.

Fonti e approfondimenti: