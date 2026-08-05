Meteo, weekend: sole e caldo protagonisti, ma occhio ai temporali

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Il secondo fine settimana di agosto si preannuncia all’insegna della continuità dal punto di vista meteorologico. L’alta pressione continuerà infatti a dominare gran parte del territorio italiano, garantendo condizioni di tempo stabile, cieli in prevalenza sereni e temperature decisamente elevate. Il caldo resterà il protagonista assoluto, soprattutto nelle pianure e lungo le coste, dove il sole splenderà senza particolari ostacoli per gran parte delle due giornate.

Nonostante il consolidamento dell’anticiclone, il quadro atmosferico non sarà del tutto immobile, come raccontato anche nell’approfondimento su cosa cambierà nel weekend. L’energia accumulata nelle ore più calde della giornata favorirà infatti la formazione di locali episodi di instabilità, destinati a interessare soprattutto le aree montuose. Si conferma quindi uno scenario ormai tipico di questa fase estiva, caratterizzato da una netta differenza tra le zone pianeggianti, interessate da caldo persistente, e i rilievi, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi improvvisi acquazzoni e temporali.

Sabato tra sole diffuso e instabilità pomeridiana

La giornata di sabato risentirà ancora degli effetti residui di un lieve cedimento dell’alta pressione previsto nella giornata precedente, un’evoluzione descritta più nel dettaglio nell’articolo dedicato al cambiamento atteso tra il 7 e il 9 agosto. Al mattino il tempo si presenterà generalmente stabile su tutta la Penisola, con ampi spazi di sereno e condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

Con il trascorrere delle ore, tuttavia, il riscaldamento del terreno e l’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera favoriranno la formazione di nubi a sviluppo verticale sulle principali catene montuose. Le Alpi e le Prealpi saranno le aree più esposte al rischio di acquazzoni e temporali, ma fenomeni isolati potranno svilupparsi anche lungo alcuni tratti dell’Appennino centrale e meridionale, come già osservato nei giorni scorsi lungo i rilievi alpini e appenninici. Si tratterà nella maggior parte dei casi di eventi localizzati e di breve durata, ma localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate.

Nelle pianure del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e lungo gran parte delle coste il tempo rimarrà invece stabile, con temperature elevate e un clima spesso afoso nelle ore centrali della giornata. Le massime continueranno a mantenersi su valori superiori alle medie stagionali, rendendo particolarmente pesante il disagio dovuto al caldo, in linea con quanto già segnalato per l’intera settimana sotto il sole.

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Domenica si rinforza l’anticiclone, caldo intenso verso Ferragosto

Per domenica è atteso un nuovo rafforzamento dell’alta pressione di matrice subtropicale, destinato a consolidare ulteriormente le condizioni di stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia. Il sole sarà protagonista praticamente ovunque fin dalle prime ore del mattino, mentre le temperature potranno registrare un ulteriore lieve aumento, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Nonostante il predominio dell’anticiclone, il forte riscaldamento diurno continuerà a rappresentare il principale fattore in grado di innescare locali episodi temporaleschi sui rilievi alpini e appenninici durante il pomeriggio e nelle prime ore della sera. Anche in questo caso si tratterà di fenomeni circoscritti, incapaci di modificare il quadro meteorologico generale, che resterà improntato a stabilità e caldo diffuso – un tema ripreso anche nelle prime proiezioni per il weekend di Ferragosto.

Tutto lascia quindi pensare che l’inizio della nuova settimana proseguirà sulla stessa linea, con l’alta pressione pronta a mantenere il controllo della situazione e temperature elevate destinate ad accompagnare gran parte del Paese almeno fino a Ferragosto. Per chi trascorrerà le vacanze al mare o nelle principali località turistiche si prospetta quindi un periodo ideale dal punto di vista del tempo, mentre chi sceglierà la montagna dovrà mettere in conto la possibilità di qualche temporale pomeridiano, fenomeno ormai tipico delle giornate estive caratterizzate da forte calore e intensa insolazione.