Meteo: Prossima settimana ancora bollente, ma occhio al weekend

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Anche la prossima settimana si annuncia dominata da condizioni tipicamente estive, con l’alta pressione di matrice africana che continuerà a tenere il nostro Paese sotto una cappa di caldo intenso. L’ondata rovente che ha già investito l’Italia proseguirà infatti a condizionare il clima anche nei primi giorni di agosto, portando tanto sole, temperature elevate e una crescente sensazione di afa, soprattutto nelle zone di pianura e nelle grandi città (secondo le più recenti proiezioni ECMWF, la fase più calda dovrebbe collocarsi proprio tra il 5 e il 7 agosto).

Il caldo toccherà i valori più alti già nei prossimi giorni, con temperature ben oltre la media del periodo in molte aree. Le giornate saranno segnate da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con il sole assoluto protagonista della scena. Una configurazione che favorirà un ulteriore accumulo di calore nei bassi strati dell’atmosfera, rendendo l’aria pesante soprattutto nelle ore centrali della giornata e durante la notte, quando il calore trattenuto dal suolo renderà più difficile il calo termico.

L’anticiclone subtropicale continuerà dunque a dominare gran parte dello scenario italiano, senza lasciare spazio a cambiamenti rilevanti almeno fino alla fine della settimana, come confermano anche gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione del caldo africano. Per chi ama il clima estivo stabile sarà una fase favorevole, ma per molte persone – soprattutto anziani, bambini e soggetti più sensibili alle alte temperature – il protrarsi del caldo intenso potrebbe rappresentare un motivo di disagio.

Tra lunedì 3 e venerdì 7 agosto rischio temporali sui monti

Nonostante il dominio dell’alta pressione e del sole, non tutta l’Italia vivrà giornate del tutto tranquille dal punto di vista atmosferico. Tra lunedì 3 e venerdì 7 agosto, infatti, l’unica vera variabile sarà rappresentata dall’instabilità pomeridiana sulle zone montuose.

In particolare, saranno soprattutto le Alpi e le Prealpi a essere interessate dai cosiddetti temporali di calore, fenomeni piuttosto frequenti durante le estati più calde: quando l’aria nei bassi strati diventa molto calda tende a salire rapidamente, incontrando correnti più fredde alle quote superiori. Questo contrasto termico può favorire lo sviluppo di nubi imponenti, capaci di generare rovesci improvvisi, fulminazioni e occasionalmente anche grandinate, come già osservato in alcuni degli episodi instabili di fine luglio (ne avevamo parlato anche in questo approfondimento sui temporali tra fine luglio e inizio agosto).

Oltre ai rilievi alpini, qualche episodio temporalesco potrebbe interessare anche alcuni settori dell’Appennino, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Si tratterà comunque di fenomeni localizzati, mentre il resto del territorio continuerà a vivere una fase dominata dal caldo e dalla stabilità atmosferica, in linea con quanto descritto anche nell’analisi sulla prima decade di agosto.

La situazione richiederà comunque attenzione nelle aree montane, dove i temporali estivi possono svilupparsi rapidamente e risultare intensi in pochi minuti, creando condizioni di rischio per escursionisti e frequentatori delle zone più elevate.

Occhi puntati sul weekend dell’8 e 9 agosto: possibile svolta meteo

Il momento più interessante della prossima fase meteorologica potrebbe arrivare tra sabato 8 e domenica 9 agosto. Secondo le attuali proiezioni, proprio durante il prossimo fine settimana l’anticiclone africano potrebbe iniziare a perdere parte della sua forza, lasciando spazio a un possibile cambiamento del quadro atmosferico – una tendenza già intravista anche in altre elaborazioni recenti, che indicano un possibile calo di intensità dell’alta pressione dopo Ferragosto.

I primi segnali indicano la possibilità di un aumento dell’instabilità, con l’ingresso di correnti leggermente più fresche in grado di favorire la formazione di temporali più organizzati, soprattutto sulle regioni settentrionali. Questo scenario potrebbe accompagnarsi anche a un graduale calo delle temperature, inizialmente più evidente al Nord, con un possibile ridimensionamento della fase di caldo estremo, sulla scia di quanto già ipotizzato per l’arrivo del Vortice Polare e delle prime infiltrazioni più fresche di inizio mese (se ne era discusso anche in questo articolo dedicato alle prospettive di agosto).

Naturalmente è ancora presto per parlare della fine definitiva dell’ondata africana. Le previsioni a diversi giorni di distanza possono infatti subire modifiche, e sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti per capire quanto sarà incisivo questo possibile cambiamento.

Il periodo tra l’8 e il 9 agosto rappresenta quindi un appuntamento meteorologico da monitorare con attenzione. Dopo una lunga fase dominata dal caldo rovente, potrebbe arrivare il primo segnale di una svolta, con temporali più diffusi e temperature finalmente in calo in alcune zone d’Italia. Fino ad allora, però, il protagonista assoluto resterà ancora una volta il caldo africano.