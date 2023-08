Il meteo in Italia⁣ sta‌ per‍ subire un cambiamento drastico, con un’interruzione ⁤improvvisa del caldo estivo. Le condizioni meteorologiche si ⁢deterioreranno notevolmente in molte regioni, in particolare ⁣al centro e al nord, e anche le temperature ‍subiranno un forte ⁣contraccolpo.

Arrivo di Temporali Intensi

A partire dal 3 ⁣Agosto,⁣ i ⁤primi segni di un peggioramento del meteo saranno evidenti. I temporali diventeranno più frequenti ⁤e intensi al nord, mentre il fronte caldo‌ della perturbazione farà aumentare le temperature al sud. Il 4 Agosto sarà particolarmente caldo nel ⁤Meridione, ma sarà l’ultimo scampolo di calore prima di​ un forte calo termico imminente.

Calo Termico di Tre Giorni

A partire dal 4 Agosto, le temperature‍ inizieranno a ⁣scendere notevolmente al nord, e tra il 5 ‍e 6 Agosto il calo termico ⁤si ‍estenderà al resto dell’Italia. La ‌temperatura⁣ scenderà ben al di sotto della media tipica del ⁢periodo, facendo‌ percepire anche qualche brivido di freddo durante la notte, soprattutto al nord.

Nuovi‍ Temporali per il Nord

Dopo questa perturbazione, il‌ tempo inizierà gradualmente a migliorare e le⁤ temperature cercheranno di risalire. Tuttavia, il nord potrebbe essere colpito da nuove ‌correnti fresche provenienti da ⁤ovest, dall’Atlantico, portatrici di temporali. Questo è previsto entro la fine della prima decade di Agosto.

Grande Caldo in Arrivo dall’8 in poi?

Le probabilità di un ritorno del caldo africano durante la seconda decade di Agosto stanno ‌aumentando, soprattutto in prossimità di Ferragosto.​ È ancora ⁣presto⁢ per fornire una previsione dettagliata, ma tutti i centri di ‍calcolo sembrano favorevoli a un ritorno in grande⁣ stile delle correnti subtropicali nel Mediterraneo.

Incremento delle Temperature

Le temperature potrebbero iniziare a salire ‌già dal 10-11 Agosto in tutta Italia, in particolare al sud. ⁢Ma il ⁢caldo potrebbe diventare significativo attorno a ⁢ Ferragosto, con temperature vicine ai 40°C al sud e sulle isole maggiori.

In conclusione, l’Italia sta per affrontare un periodo di cambiamenti climatici significativi, con un​ brusco calo delle ⁣temperature⁣ seguito da un potenziale ritorno del‍ caldo africano. Continueremo a monitorare attentamente il​ meteo per fornire aggiornamenti tempestivi.