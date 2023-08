Il Veneto ha recentemente assistito a fenomeni meteorologici estremi, tra cui grandinate di dimensioni senza precedenti, superando le registrazioni degli ultimi venti anni in termini di diffusione, intensità e dimensione dei chicchi di grandine. Si sono verificati ulteriori temporali, caratterizzati dalla presenza di piccole supercelle e occasionali trombe marine. Ora, l’attenzione è rivolta al cambio di tempo previsto per venerdì 4, quando una zona di bassa pressione dovrebbe provocare un sensibile deterioramento del tempo, con il rischio di temporali di forte intensità.

La previsione delle grandinate, specialmente quelle con chicchi di grandi dimensioni, rappresenta una sfida nell’ambito della meteorologia. Svariati fattori entrano in gioco e i modelli meteorologici devono essere in grado di catturare con precisione questi dettagli per fornire previsioni attendibili.

Le grandinate si formano generalmente in condizioni atmosferiche instabili, come ad esempio quando un fronte freddo incontra aria calda e umida. Questo può portare alla formazione di temporali intensi, capaci di produrre grandine. In particolare, i chicchi di grandine di grandi dimensioni tendono a svilupparsi in condizioni di temporali molto violenti, con forti correnti ascendenti che permettono alla grandine di rimanere sospesa nell’atmosfera per periodi più lunghi, accumulando strati di ghiaccio e diventando così più grande.

Variabili quali l’umidità dell’aria, la temperatura a diverse quote, la velocità e la direzione del vento, e l’intensità della corrente ascendente all’interno del temporale, possono contribuire a prevedere la grandine. I moderni modelli meteorologici sono in grado di incorporare queste variabili per produrre previsioni di grandine, ma la precisione di queste previsioni può essere limitata dalla complessità del sistema atmosferico e dalla variabilità intrinseca del clima.

Inoltre, la previsione della grandine può essere ulteriormente limitata dalla risoluzione dei dati atmosferici disponibili. Per esempio, se un’area è priva di stazioni meteorologiche o di radar, potrebbe essere difficile identificare la formazione di grandine.

Nonostante i progressi significativi nella scienza della previsione delle grandinate, rimane molto da scoprire su come prevedere con precisione questi fenomeni, soprattutto quando i chicchi raggiungono grandi dimensioni.

Molti, in Veneto si chiedono se verranno colpiti da altre grandinate devastanti. Nel frattempo, si stanno riparando i danni causati dai recenti eventi meteorologici estremi, che hanno fracassato tetti e infissi con grandi chicchi di grandine, persino nelle principali città venete. L’agricoltura ha subito danni ingenti a causa di questi eventi estremi.

Il bollettino ARPA, in attesa di un aggiornamento nelle prossime ore, prevede per il pomeriggio del 4 agosto un aumento della nuvolosità fino a cielo coperto. Le probabilità di precipitazioni sono basse (5-25%) fino al primo mattino per piogge locali, aumentando fino ad alta (75-100%) a partire dai monti; si prevedono piovaschi, rovesci e temporali, più probabili nel pomeriggio sui monti e verso sera sulla pianura.

Rimanete sintonizzati sl Meteo Giornale per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteorologiche per il Veneto.