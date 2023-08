L’Italia si appresta a fare i conti con la prima forte perturbazione che dichiarerà guerra all’estate. I primi forti temporali sono già in atto sul nord-ovest, ma si tratta solo delle prime battute di questo intenso e prolungato peggioramento del tempo, che sarà protagonista almeno fino a mercoledì. Le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente non solo al Nord, ma anche al centro e, più marginalmente, al sud.

Grande calo termico in vista

Oltre a piogge, temporali, grandinate e locali nubifragi, dovremo contare anche su un marcato calo delle temperature, anche di oltre 10-15 °C in molte località da nord a sud. Il calo termico più significativo riguarderà proprio il settentrione, che negli ultimi giorni ha fatto i conti con caldo estremo, con temperature anche vicine ai 40 °C. Nelle regioni del Nord, la temperatura scenderà ben al di sotto dei 25 °C nelle prossime 24-36 ore.

Fresco fino al termine di Agosto

L’aria fresca ci accompagnerà fino al termine di agosto e si farà sentire non solo di giorno, ma anche e soprattutto di notte. Ricordiamo infatti che la stagione è ormai nella sua fase avanzata e i minuti di buio cominciano a guadagnare terreno man mano che ci avviciniamo all’equinozio d’autunno. Di conseguenza, la dispersione del calore notturno diventa sempre maggiore e le temperature tendono a scendere con più facilità durante la notte e le prime ore del mattino. Questo fenomeno è noto come irraggiamento notturno.

La combinazione tra l’irraggiamento notturno e la presenza di aria più fresca alle alte quote determinerà una caduta delle temperature notturne, che potrebbero scendere anche al di sotto dei 15 °C su pianure e valli.

La tendenza per Settembre

Ma arriviamo al momento più atteso, ovvero la tendenza per i primi giorni di settembre. Sembra che l’avvio dell’autunno meteorologico, che secondo il calendario meteo-climatico italiano avrà inizio il 1 settembre, possa presentarsi un po’ più stabile e leggermente più caldo rispetto al finale di agosto.

Tuttavia, ciò non implica un ritorno a temperature estreme, afose e insopportabili. L’anticiclone potrebbe manifestarsi in forma piuttosto modesta, garantendo un aumento termico pienamente sopportabile. Ciò sarà particolarmente vero per il centro-sud e le isole maggiori, che potrebbero godere di giornate tipiche dell’estate settembrina.

Il Nord Italia, invece, potrebbe risentire dell’arrivo di nuove correnti fresche nord atlantiche, che potrebbero influenzare il meteo in più occasioni con acquazzoni e temporali. Al momento, non si prevedono ondate di caldo prolungate e di matrice nord africana.