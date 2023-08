Emergenza ⁣inondazioni ​in​ Kentucky

Il 19 luglio 2023, temporali lenti hanno scaricato oltre ⁢254 mm di pioggia nel Kentucky occidentale, provocando la dichiarazione di stato di emergenza a causa delle gravi inondazioni che hanno causato numerose evacuazioni e⁤ ingenti danni stradali.

Da 254 mm a 381 mm di pioggia hanno inondato le città del Kentucky ⁢occidentale ‌il ⁣19 luglio, spingendo l’ufficio del National Weather Service (NWS) di Paducah a mettere ‍in guardia da una potenziale minaccia ‍di ‌danni catastrofici da inondazioni improvvise nelle contee di Graves, Carlisle, ‍Ballard e⁤ Hickman. Queste contee, tutte situate‌ a ⁤nord del confine ‍con il Tennessee, sono ⁤state le più colpite.

Stato di⁣ emergenza e evacuazioni

Il governatore del Kentucky, Andy‍ Beshear, ha dichiarato‍ lo stato di emergenza nelle regioni colpite, affermando che la mossa avrebbe “permesso di supportare meglio i nostri concittadini in⁤ questo momento difficile”. Il governatore ha anche esortato i residenti a rimanere allerta e al sicuro poiché erano previste ulteriori piogge nel corso della giornata.

A Wingo,‍ una⁤ città situata a circa 16 km a nord del⁣ confine​ tra Tennessee e Kentucky, il diluvio ⁣è stato particolarmente grave. Una impressionante quantità di 123,4 mm di pioggia è caduta tra ‍la mezzanotte e le 02:15 ora locale, portando a numerosi salvataggi‌ in acqua.

Effetti delle⁤ inondazioni

I video condivisi dai cacciatori di tempeste hanno dipinto​ un quadro vivido dei livelli ⁤dell’acqua, mostrando‍ come le acque in aumento​ hanno raggiunto⁤ le⁤ ruote di diversi camion parcheggiati e i portici di numerose case. Gli abitanti della zona sono rimasti scioccati dall’intensità della pioggia.⁢ “Solo una pioggia costante…[È arrivata] molto velocemente”, ha raccontato un residente‍ di Wingo di nome Tommy‍ a un cacciatore di tempeste.

Una situazione simile‌ si è verificata a Mayfield, una città ancora in fase di recupero dal catastrofico tornado EF4 che ha colpito‍ nel dicembre 2021. I servizi di emergenza stavano effettuando numerosi salvataggi in acqua mentre le acque dell’inondazione salivano rapidamente. “Sta ‌avvenendo un’inondazione importante come molti non hanno mai visto”, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Graves in un aggiornamento su Facebook.

Conseguenze delle inondazioni

In risposta alla situazione, è stato aperto un rifugio presso His House Ministries per fornire rifugio a coloro che sono stati colpiti dalle​ inondazioni. Nel frattempo, molte strade sono state rese impraticabili a causa dei livelli dell’acqua, con alcune strade che assomigliavano a⁤ profondi‍ ruscelli o fiumi.

Record di pioggia⁤ e danni stradali

Secondo il Kentucky State Mesonet, una rete di monitoraggio del clima e del ‍tempo a livello statale, Mayfield​ ha ricevuto una stupefacente quantità di 286,2 mm di pioggia in meno di 24 ore⁣ il ⁣19 ‍luglio. Se confermato dal NWS, questo totale di pioggia potrebbe infrangere il record esistente di⁤ pioggia in 24‍ ore per lo⁢ stato, che è di 266,7 mm,‌ registrato a Louisville, Kentucky, il‍ 1° marzo 1997.

Le acque dell’inondazione hanno causato danni diffusi, distruggendo completamente Oak Grove ‌Road nella contea di Graves. Secondo il meteorologo della WPSD​ Noah Bergren, la moderata ⁤siccità che aveva afflitto la​ regione ha⁣ probabilmente esacerbato gli effetti dell’inondazione. Poiché il⁤ terreno arido⁢ non era in grado di assorbire l’improvviso afflusso di acqua, ha trasformato le​ strade​ in fiumi impetuosi, distruggendo molte strade nel processo.