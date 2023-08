Nella tarda serata del 19 luglio 2023, un disastroso smottamento ha colpito Irshalwadi, un⁢ villaggio tribale nel⁣ tehsil di Khalapur nel distretto di Raigad, Maharashtra, causando la morte di 16 persone e lasciando intrappolate circa 80-100‌ persone. Lo smottamento ⁣è​ stato causato da tre giorni di intense precipitazioni.

Dettagli dell’evento

Dopo il devastante‌ smottamento a Irshalwadi, Maharashtra, nella tarda serata di mercoledì 19 luglio 2023, sono state avviate operazioni di soccorso e assistenza. Scatenato da un’intensa pioggia di‌ 499 mm distribuita su tre giorni, lo smottamento ha‍ causato il crollo di grandi massi, fango e fanghiglia lungo il pendio della montagna, seppellendo quasi 40 case. Sfortunatamente, le operazioni di soccorso⁢ sono state ostacolate dalle continue forti piogge nella zona, rendendo il compito più difficile per ⁣i ⁢oltre 500 soccorritori sul⁢ posto.

Intervento delle forze armate

In ⁤seguito a questa catastrofe, l’Aeronautica‍ Militare Indiana ha messo a disposizione due⁢ elicotteri per assistere nelle operazioni di soccorso. Tuttavia, le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito il loro impiego.

Condizioni del fiume

Il fiume Savitri a Mahad⁤ ha superato il suo livello di pericolo di ‌6,5 m, raggiungendo i 6,55 m il 20 luglio. Questa situazione è stata aggravata dalle continue precipitazioni nel tehsil di Khalapur, che ha ⁢registrato 198,6 ‍mm ⁤nelle 24 ore terminate il 20 luglio.

Numero​ di vittime e dispersi

Si stima che tra 80‌ e 100 persone rimangano intrappolate sotto i detriti a seguito dello smottamento. Finora, i‍ soccorritori sono riusciti a salvare quasi 100 persone e a recuperare 12 corpi dal sito. Tragicamente, un soccorritore ha subito un fatale arresto cardiaco sul luogo del disastro.

Condizioni‌ meteorologiche in India

Il mese di luglio ha⁣ visto intense piogge⁣ monsoniche in gran parte dell’India. I ⁢dati del Ministero degli Interni dell’India riportano‍ che dal 10 al 19 luglio 2023, almeno ‌125 persone hanno perso la vita a causa delle inondazioni, 12 in smottamenti e 55 in altri incidenti legati alla pioggia. Inoltre, i fulmini hanno causato la morte⁢ di altre⁤ 9 persone. Le estreme condizioni meteorologiche hanno completamente distrutto circa 1.557 case in tutta l’India, con circa 500 di⁤ queste nello stato dell’Himachal Pradesh.

In​ sintesi, un catastrofico smottamento ha colpito il villaggio di Irshalwadi, in India, causando la morte di 16 persone e intrappolando tra 80 e 100 persone. Le operazioni di soccorso sono state ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche, con forti piogge che hanno ‍continuato a ‍cadere nella ⁣zona. Questo evento sottolinea l’importanza della preparazione e della risposta ai disastri naturali, in particolare in aree soggette ⁢a condizioni meteorologiche estreme come le intense ⁣piogge monsoniche.