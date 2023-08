Nel‍ cuore della notte, una coppia è stata ripresa dalle telecamere mentre portava un cesto in‍ un parcheggio di una chiesa a San Antonio, Texas.⁣ Più tardi, un passante ha scoperto un neonato coperto da una giacca in una giornata in cui la temperatura⁢ ha raggiunto i 43⁤ gradi⁣ Celsius. L’ondata⁤ di calore continua a colpire parti delle‍ pianure centrali e meridionali, la valle del basso Mississippi e la costa del Golfo, a causa di ‌un ostinato crinale di alta pressione.

Il ritrovamento del neonato

Abbandono del neonato

Un neonato‍ di appena un giorno​ è stato trovato abbandonato all’esterno di una​ chiesa del Texas per quasi 20 ‍ore durante l’intensa ondata di calore‌ che ha visto le‌ temperature salire ben oltre i tre cifre. La polizia ​di San Antonio ha ⁣riferito che un uomo e una donna sono stati visti dalle telecamere intorno⁢ all’1:00 del 17 luglio mentre portavano‌ un cesto nel⁤ parcheggio della chiesa di Grissom ⁣Road, secondo un rapporto di Crime Stoppers di mercoledì.

Scoperta del neonato

La coppia ha poi posizionato il cesto vicino alla⁢ porta posteriore della chiesa e se ne è andata a piedi. Non è stato fino alle 20:50 quando ‍un ciclista ha notato⁣ qualcosa di “sospetto” sotto il portico. Quando ‍si è avvicinato al cesto, ha detto ⁤alla‌ polizia di aver notato una gamba di bambino che sporgeva, coperta da una giacca nera. Quando ha spostato la giacca, ha visto il bambino all’interno.

Condizioni del neonato e ⁢leggi sullo abbandono

Stato di salute del neonato

La temperatura massima del giorno era di 43 gradi Celsius, ha detto la ⁣polizia. Nonostante le‍ temperature‌ potenzialmente letali, il neonato non ‌era ‌in pericolo ‌e aveva ancora ‌il ⁣cordone ombelicale attaccato, ha detto la polizia. È⁤ stata⁣ trovata una nota lasciata sul posto insieme al⁤ bambino, hanno detto gli investigatori. ‍Successivamente è stato⁢ avvisato il servizio di protezione dell’infanzia del Texas.

Leggi ⁤sullo​ abbandono dei ⁤neonati in Texas

A giugno, il governatore Greg Abbott ha firmato la legge SB 780 che amplia la legge “Baby Moses” dello stato per fornire una maggiore accessibilità alle famiglie in ⁤crisi, consentendo l’uso di “scatole per neonati” per consegnare un neonato a un ​fornitore di ​cure per ‌neonati d’emergenza. L’inclusione di questi dispositivi come opzione per abbandonare un bambino entrerà in vigore il 1° settembre.