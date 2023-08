Scoperta‌ rivoluzionaria nell’ambito del calcolo quantistico

Introduzione

Ricercatori dell’Università del Michigan⁣ hanno scoperto come utilizzare le⁣ vibrazioni, solitamente un ostacolo ​nel calcolo quantistico, come strumento‍ per stabilizzare ‍gli stati quantici. Questa ricerca fornisce intuizioni su come controllare ⁤i fattori ambientali nei sistemi quantici e ha implicazioni per​ il progresso della tecnologia⁢ quantica.

Il problema delle vibrazioni nel ⁤calcolo quantistico

Il​ calcolo quantistico e le interferenze esterne

Quando i ⁢sistemi quantici, come quelli utilizzati nei computer quantici, ⁣operano nel mondo reale, possono perdere informazioni a causa delle vibrazioni meccaniche.⁤ Tuttavia, una nuova ricerca guidata dall’Università del Michigan mostra che una migliore comprensione dell’accoppiamento tra il sistema quantico e queste vibrazioni può‌ essere utilizzata per mitigare la perdita. ​Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, potrebbe aiutare a migliorare la ‍progettazione dei computer quantici che aziende come IBM e Google stanno attualmente sviluppando.

Le vibrazioni⁢ come risorsa nel calcolo quantistico

Joe ⁣Kitzman, dottorando presso l’Università del Michigan, afferma che le eccitazioni vibrazionali​ possono realmente compromettere un processore quantico. Tuttavia,⁢ con la nuova ricerca pubblicata su Nature Communications, Kitzman e i suoi ⁢colleghi dimostrano che queste vibrazioni non devono necessariamente essere un ostacolo.‌ Infatti, potrebbero‍ beneficiare la tecnologia quantica. “Se riusciamo a⁢ capire come le​ vibrazioni si accoppiano con il nostro sistema, possiamo utilizzare ciò come risorsa‌ e strumento ⁢per creare e stabilizzare alcuni tipi⁣ di stati quantici”, ha‍ detto Kitzman.

Implicazioni e benefici per la tecnologia quantica

Il ruolo ⁤dei⁢ qubit nel calcolo quantistico

I risultati di questa ricerca possono aiutare a mitigare le informazioni perse dai bit ⁢quantici, o qubit. A differenza dei computer convenzionali che si ⁢basano su ​una logica binaria chiara, i ​qubit possono esistere in ⁢stati che sono simultaneamente sia zero che uno. Questa caratteristica dovrebbe dare ai computer‍ quantici vantaggi preziosi rispetto ai computer convenzionali per certi problemi⁤ in una varietà di aree, tra ​cui scienza, finanza ⁣e sicurezza informatica.

Implicazioni future ed esperimenti

Oltre alle ⁤sue implicazioni per la tecnologia quantica, il rapporto del team guidato dall’Università del Michigan‍ aiuta anche a preparare il terreno per futuri esperimenti per esplorare ‍meglio ​i sistemi quantici in⁢ generale. Johannes Pollanen, titolare ⁢della cattedra di fisica Jerry Cowen presso il Dipartimento di Fisica e‍ Astronomia​ dell’Università del Michigan, afferma: “Idealmente, vorresti separare il tuo sistema dall’ambiente, ma l’ambiente‍ è sempre lì. È‌ quasi come spazzatura con cui non vuoi avere a che fare, ma puoi imparare un sacco di ‍cose interessanti sul mondo quantico quando⁢ lo fai”.

Sistemi ⁤quantici e tecnologie emergenti

Il⁣ ruolo dei qubit ⁤e dei risonatori‍ nelle tecnologie emergenti

Per gli esperimenti guidati ⁢da Pollanen e Kitzman, il team ‌ha⁣ costruito un ⁢sistema costituito da un ⁢qubit superconduttore e da ⁤quello che ​viene definito un‌ risonatore ad onde acustiche di‍ superficie. Questi qubit sono tra i più popolari tra le aziende che sviluppano computer quantici. I risonatori ‍meccanici vengono utilizzati in molti dispositivi di comunicazione moderni, tra cui telefoni cellulari e apriporta ‍per garage, e ora, gruppi come quello di Pollanen li⁤ stanno‌ mettendo al lavoro nelle tecnologie quantistiche emergenti.

Comprensione e​ controllo ‌dei sistemi quantici

I risonatori del team hanno permesso ai ricercatori di sintonizzare le vibrazioni sperimentate dai qubit e di capire come l’interazione meccanica tra i due influenzasse la⁣ fedeltà delle informazioni quantistiche. “Stiamo creando un sistema paradigmatico per capire come queste informazioni vengono⁣ mescolate”, ⁢ha detto Pollanen. “Abbiamo⁢ il controllo sull’ambiente, in questo caso, le vibrazioni meccaniche nel risonatore, così come sul qubit”.

Conclusione

La ricerca dell’Università ⁤del Michigan ha⁣ dimostrato come le ​vibrazioni, solitamente ⁣considerate un ostacolo nel calcolo quantistico, possano essere utilizzate come strumento per stabilizzare gli stati ⁤quantici. ⁤Questa ⁣scoperta‌ potrebbe avere implicazioni significative per il progresso della ‌tecnologia quantica, offrendo ⁤nuove prospettive per il​ controllo dei‌ fattori ambientali ⁣nei sistemi quantici.