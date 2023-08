Introduzione

L’Istituto ⁢BioProducts dell’Università della British Columbia (UBC)⁤ ha sviluppato un filtro a base vegetale, chiamato “bioCap”, ‍in grado di catturare quasi il 99,9% delle particelle di ⁢microplastica presenti nell’acqua. ​Questa innovazione offre⁢ una soluzione sostenibile e scalabile al problema della contaminazione da microplastiche. Il filtro è creato combinando tannini ⁤- composti vegetali naturali che danno una sensazione⁤ di ⁣asprezza ⁢in bocca se si morde‍ un frutto acerbo – con una strato di polvere di legno. Nonostante⁤ la tecnologia sia ​ancora in fase sperimentale, i​ ricercatori ⁤ritengono che possa essere ampliata in modo ⁣economico ed efficiente, con il giusto collaboratore industriale.

La⁣ sfida delle ​microplastiche

Origine⁤ e diffusione delle microplastiche

Le microplastiche​ sono frammenti minuscoli di plastica che derivano dal deterioramento di beni di ⁤consumo‌ e rifiuti industriali. Secondo il Dr. ‌Orlando Rojas, direttore scientifico ‌dell’Istituto e titolare della Cattedra di‍ Eccellenza per la Ricerca in Canada sui Bioprodotti Forestali, mantenere⁢ queste particelle lontane ⁤dalle riserve d’acqua è una sfida enorme. Un recente studio ha rilevato che praticamente ⁤tutta l’acqua del rubinetto è contaminata da​ microplastiche. Altre ricerche prevedono che⁤ entro il 2025 saranno disperse nell’ambiente oltre 10 miliardi di tonnellate di rifiuti plastici mal gestiti.

Potenziale‌ soluzione ​al problema

“La maggior parte delle‍ soluzioni proposte ⁢finora ⁣sono ‌costose o ⁢difficili da ampliare. Noi proponiamo una ⁣soluzione che potrebbe potenzialmente essere ridotta per l’uso domestico ​o ampliata‌ per i sistemi di trattamento municipali. Il nostro filtro, a differenza dei filtri in plastica, non contribuisce ad ⁤ulteriori inquinamenti in ⁤quanto utilizza materiali rinnovabili⁢ e biodegradabili: acidi tannici da piante,‌ corteccia, legno e⁤ foglie, e segatura⁢ di ⁣legno – un sottoprodotto forestale ⁣ampiamente disponibile e rinnovabile”, afferma il ⁣Dr. Rojas.

Efficacia su⁢ diversi tipi di⁢ plastica

Analisi e risultati della ricerca

Nel loro studio, il ⁢team ha analizzato le ‍microparticelle rilasciate da bustine di tè comunemente utilizzate,‌ fatte di polipropilene. Hanno osservato che la loro tecnica, denominata⁢ “bioCap”, ha catturato tra il 95,2% ‌e un ‌impressionante 99,9% delle particelle di plastica nell’acqua,‌ a seconda del tipo di plastica. Quando​ testato ⁢su modelli di topo, il processo ha dimostrato di prevenire l’accumulo⁣ di microplastiche negli organi.

Difficoltà‍ e soluzioni

Il Dr. Rojas sottolinea che è⁤ difficile catturare tutti i diversi tipi di microplastiche in una soluzione, poiché queste si presentano in diverse dimensioni, forme e cariche elettriche. “Ci sono microfibre provenienti da abbigliamento, microperle​ da detergenti e saponi, e schiume e pellet da utensili, ⁣contenitori e ⁤imballaggi. Sfruttando le diverse interazioni molecolari attorno agli acidi tannici, la nostra soluzione bioCap è stata in grado di ⁤rimuovere praticamente tutti questi diversi tipi di microplastiche”.

Collaborazione interdisciplinare verso la sostenibilità

Il metodo UBC è stato‍ sviluppato in⁤ collaborazione con il Dr. Junling Guo, professore presso il Centro di Materiali Biomasse e Nano-interfacce ‌presso l’Università di Sichuan in ⁢Cina. Hanno contribuito anche Marina Mehling, studentessa di dottorato presso ‍il dipartimento di ingegneria chimica e biologica dell’UBC, e il⁤ Dr. Tianyu Guo, ricercatore post-dottorato ⁢presso l’Istituto BioProducts.

Conclusione

In‍ sintesi,​ l’Istituto BioProducts dell’UBC ha sviluppato‍ un filtro a base ⁤vegetale, chiamato “bioCap”, che offre una soluzione ⁣sostenibile ​e scalabile al problema della contaminazione da microplastiche.⁣ Questo filtro, creato combinando tannini con polvere ⁢di legno, ha dimostrato ‌di ​catturare quasi il 99,9% delle particelle di microplastica presenti nell’acqua. Nonostante la tecnologia sia ancora in fase sperimentale, i ricercatori ritengono che possa essere ampliata in modo economico ed efficiente.