Non ci sono buone notizie sull’evoluzione meteo della prossima settimana e della seconda decade di Luglio. Sempre lui, l’anticiclone africano, sarà indiscusso protagonista della scena mediterranea con qualche dubbio solo per il nord Italia.

L’ondata di caldo è già in atto, ma siamo solo agli albori di quella che sarà, con altissima probabilità, una delle avvezioni calde più forti degli ultimi anni. Non si tratta di frasi fatte o banale allarmismo, bensì di una chiara constatazione dei modelli matematici.

La settimana entrante sarà molto calda soprattutto al centro, al sud e sulle isole maggiori: la lingua bollente sub-tropicale attraverserà gran parte d’Italia portando le temperature oltre i 40°C su diverse località di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise. In particolare l’apice del caldo è previsto tra 12 e 15 Luglio, ma rischia di allungarsi ulteriormente fino al 18 Luglio se le simulazioni modellistiche attuali dovessero realizzarsi.

CALDO RECORD IN VISTA

Le temperature massime potrebbero spingersi su valori davvero importanti, capaci di far tremare i precedenti record di caldo della nostra penisola. Nella seconda parte della prossima settimana potremo raggiungere temperature vicine ai 44-45°C nelle zone interne di Sicilia, Puglia, Sardegna, Basilicata e Calabria, ovviamente nei settori interni a bassa quota, lontani dalle coste.

Ma sia chiaro, farà estremamente caldo anche sulle zone costiere e pianeggianti, dove al gran caldo si aggiungerà l’elevato tasso di umidità. Insomma sarà caldo afoso, forse troppo, non solo di giorno ma anche di sera. Il caldo diverrà insopportabile giorno dopo giorno, a causa di un costante aumento dell’umidità dell’aria, la prassi durante le fasi di alta pressione molto prolungate.

CALDO DI NOTTE, ECCO LE NOTTI TROPICALI

L’ondata di caldo in arrivo sarà contraddistinta dalle tipiche notti tropicali. Con questa espressione meteo intendiamo l’arrivo di notti parecchio calde, dove la temperature fatica a scendere al di sotto dei 25°C. Anzi, su molte località del sud potremo registrare temperature minime di 27-28°C, come se ci trovassimo a ridosso dell’Equatore. Temperature così elevate in piena notte amplificheranno nettamente la sensazione di afa sul nostro corpo.