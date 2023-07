Pessime notizie meteo. Il caldo sarà più intenso del previsto! Nei prossimi giorni è sicuro l’arrivo della seconda ondata di caldo africano di questa Estate 2023. Ahinoi, ci duole dirlo, stando agli ultimi aggiornamenti dei più autorevoli centri meteorologici europei ed americani, potrebbe risultare ancora più intensa e duratura del previsto.

Il quadro generale a livello europeo

In questo momento, l’anticiclone africano è moderatamente lontano dall’Italia, ma è prontissimo a risalire di gran carriera. Su molte zone italiane il quadro termico si mantiene abbastanza stabile e su valori estivi, ma per fortuna non ci son affatto particolari eccessi.

Discorso un po’ diverso per il Settentrione, ove si stan facendo sentire dei sbuffi freschi in discesa dal nord Atlantico. Il flusso risulta decisamente molto umido e relativamente più fresco e porta con sé due effetti. Mantenere condizioni meteo più incerte, e limitare l’ascesa termica c’è, di fatti, un contesto climatico decisamente meno caldo rispetto al Sud e le massime risultano un pelo al di sotto delle medie tipiche di riferimento.

Cambia tutto a partire dal fine settimana

Le cose cambieranno del tutto tra Venerdì 7 e Sabato 8 Luglio, date dove l’alta pressione africana sposterà infatti il suo core dritto dritto verso il nostro Paese. Stavolta riuscirà ad influenzare praticamente tutta l’Italia, nessuno escluso, anche se il Settentrione godrà di un clima leggermente meno caldo e afoso, pur rimanendo molto al di sopra delle medie.

Tra Sabato e Domenica le colonnine di mercurio potranno addirittura superare la soglia dei 40 gradi in più aree italiane. Il target prediletto saranno le due Isole Maggiori, la Puglia e le interne del Centro. Più ai margini il Nord-Ovest e la Pianura Padana, sebbene il caldo sarà afoso e piuttosto fastidioso.

Non a caso, dove le isoterme non saranno tremende, ci penserà il fenomeno meteo dell’afa ad esaltare la sensazione di calore. Serate bollenti e nottate opprimenti saranno la norma sulla Valle Padana e su gran parte del Centro. Così come sulle coste, dove il mare calmierà le massime, a patto di sopportare umidità davvero fastidiose.