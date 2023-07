Le previsioni meteo indicano un’imminente ondata di calore che avvolgerà l’intera Italia per diversi giorni consecutivi. Questo è lo scenario delineato da tutti i centri di calcolo per la prossima settimana, se non addirittura per i prossimi dieci giorni. Le condizioni meteo saranno sicuramente più stabili, ma dovremo prepararci ad un notevole aumento delle temperature.

Le Previsioni per il Nord Italia

Gli ultimi temporali si abbatteranno sul nord Italia fino a giovedì sera, dopodiché l’alta pressione prenderà il sopravvento, da nord a sud, per molti giorni consecutivi. La cupola sub-tropicale si estenderà sul Mediterraneo e si espanderà fino alla Scandinavia, causando un aumento delle temperature su gran parte dell’Europa.

Ondata di Calore tra l’8 e il 14 Luglio

Il picco di calore si manifesterà, senza ombra di dubbio, tra l’8 e il 14 Luglio. Le incertezze, naturalmente, sorgono a ridosso di metà mese, ma è del tutto normale considerando la notevole distanza temporale. C’è la possibilità che il caldo intenso possa persistere in Italia, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori, anche ben oltre la metà di Luglio.

Possibile Cambiamento del meteo a partire dal 15 Luglio

Un altro scenario possibile indica un arretramento dell’alta pressione grazie alla spinta esercitata da correnti più fresche nord-atlantiche, portatrici di aria più gradevole e violenti temporali a partire dal nord. Questo potrebbe verificarsi a partire dal 15 Luglio.

Le Previsioni per il Centro e il Sud Italia

Per il momento, possiamo solo fare ipotesi sull’evoluzione meteo della metà di Luglio, ed è del tutto naturale poiché mancano ancora dieci giorni. Quel che è certo, per ora, è che il caldo diventerà intenso tra pochi giorni e l’afa diventerà insopportabile da nord a sud. In particolare tra l’11 e il 14 Luglio avremo condizioni di disagio bio-climatico molto difficili su gran parte d’Italia, soprattutto su coste e pianure.

Caldo Afoso e Insopportabile

Il caldo sarà afoso e insopportabile non solo di giorno ma anche durante le ore serali. Queste condizioni meteo non sono tipiche dell’estate mediterranea, bensì delle regioni tropicali dove solitamente la temperatura notturna non scende quasi mai sotto i 24-25°C.

Conclusioni

In conclusione, le previsioni meteo indicano un’imminente ondata di caldo che avvolgerà l’intera Italia per diversi giorni consecutivi. Dovremo prepararci ad un notevole aumento delle temperature, con un picco di calore previsto tra l’8 e il 14 Luglio. Tuttavia, a partire dal 15 Luglio, potrebbe verificarsi un cambiamento del meteo con l’arrivo di correnti più fresche nord-atlantiche.