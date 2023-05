Meteo che migliora, lo abbiamo scritto da giorni. Tuttavia, non pensate che avremo sole tutto il giorno ovunque, infatti la parola d’ordine è meteo instabile. Questo significa spesso sole al mattino, nubi in tarda mattinata, e cluster temporaleschi al pomeriggio.

Analisi delle Previsioni del Modello Europeo ECMWF

Si tratta di un modello ambizioso, che è stato anche ulteriormente migliorato negli scorsi mesi aumentandone la risoluzione, rendendolo un po’ più affidabile. Sono state aggiornate al nuovo run le previsioni del modello europeo ECMWF a 46 giorni.

Previsioni per il Prossimo Mese e Mezzo

Non è facile fare previsioni di massima per il prossimo mese e mezzo, ma la tecnologia e la ricerca vanno avanti, così come i miglioramenti modellistici, ed almeno una previsione di tendenza è possibile farla, pur tra le incertezze. Si tratta di conferme di una visione che vede il primo mese dell’Estate variabile e con caldo molto moderato, se con precipitazioni superiori alla norma.

La Settimana del 22-28 Maggio

La settimana entrante, tra il 22 ed il 28 Maggio, vede una zona di Bassa Pressione prevalente sull’Italia meridionale, mentre il Nord Italia sembra parzialmente protetto da una zona di Alta Pressione che prenderà piede dall’Irlanda verso la Russia. Questo vuol dire, per il nostro Paese, anomalie positive di precipitazioni sul Centro Sud e le Isole Maggiori, dove saranno frequenti i temporali pomeridiani, e dove anche le temperature tenderanno ad essere più basse della norma.

La Settimana del 29 Maggio-4 Giugno

Tra il 29 Maggio ed il 4 Giugno prossimi, questa tendenza si accentuerà ulteriormente, con lo stabilirsi di una fascia di Alta Pressione tra l’Inghilterra e la Russia europea e la Finlandia. Questo porterà di nuovo, sull’Italia, a precipitazioni superiori alla norma al Centro Sud, ed a temperature più elevate della norma al Nord Italia.

La Settimana del 5-11 Giugno

Nella settimana tra il 5 e l’11 Giugno, tutta l’Italia sarà coinvolta nella circolazione depressionaria che prenderà piede sul Mediterraneo. Questo porterà sempre a piogge superiori al normale sul Centro Sud, ma stavolta anche al Nord Italia.

La Settimana del 12-18 Giugno

La settimana dal 12 al 18 Giugno vedrà lo spostamento dei massimi di Alta Pressione verso la Russia, e l’avvicinamento del minimo depressionario all’Italia. Ne conseguirà la persistenza di piogge superiori alla norma, questa volta in particolare al Centro Nord, con temperature inferiori alla media su tutta la Penisola.

In conclusione, METEO: si conferma un Giugno incerto e piovoso, specie al Centro Sud. Ricordiamo, dunque, che la situazione meteo resterà incerta e piovosa per tutto il mese di Giugno, specialmente al Centro Sud dell’Italia.