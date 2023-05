Non è il 1° Maggio che molti avrebbero voluto trascorrere. Niente anticiclone, niente mitezza, pochissimo Sole: il risveglio di questa festa dei lavoratori è grigio su gran parte della penisola, come testimonia anche lo scatto satellitare. Le condizioni meteo sono più vicine all’Autunno che alla tarda Primavera, tutto per merito di una depressione bloccata nel mar Tirreno.

Il minimo di bassa pressione è situato nel basso Tirreno e attorno a questo centro barico si muovono vari fronti ricchi di piogge e rovesci. Il tutto evolve con molta lentezza, essendo la depressione quasi bloccata nel Mediterraneo e circondata da aree di alta pressione.

Quest’oggi sta entrando in azione il fronte occluso della depressione, quello “completo”, ovvero il risultato dello scorrimento del fronte freddo sotto quello caldo. La parte più attiva del fronte occluso è situata sul centro-sud e comporterà tante piogge quest’oggi tra Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio, Molise. L’altra parte del fronte è situata sull’alto Tirreno e Nordovest e potrebbe coinvolgere anche il Nordest in giornata. Questo lembo settentrionale del fronte sta assumendo le tipiche caratteristiche di un fronte stazionario, dai movimenti molto ridotti.

Insomma sarà un 1° Maggio dove l’ombrello sarà fondamentale su gran parte della penisola. Un minor rischio di pioggia lo troviamo sulle isole maggiori e la Calabria meridionale, ma anche qui nel pomeriggio potrebbe svilupparsi qualche locale temporale o rovescio.

Il clima sarà fresco ovunque in presenza di nubi o piogge, mentre in presenza del Sole la temperatura potrebbe salire fino a 19-20°C.

Il maltempo non termina certo oggi: tra domani e mercoledì la depressione si fossilizzerà sulle regioni del sud dove causerà altre piogge e forti rovesci. Un altro fronte occluso potrebbe interessare il versante adriatico dalla Puglia all’Emilia Romagna fino a mercoledì. Insomma, un avvio di Maggio con condizioni meteo tutt’altro che primaverili.